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和泰車加強結盟日本豐田 將斥資約60億元入股

鉅亨網2018/06/21 23:04
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車市龍頭和泰車 (2207-TW) 今 (21) 日宣布，董事會決議將以總投資金額不超過 220 億日圓 (約新台幣 60 億元) 在公開市場交易取得「日本豐田自動車株式會社(TOYOTA MOTOR CORPORATION」股票。

據了解，豐田汽車約持有和泰車股權 8.13%，而這次和泰車若投資 60 億元購買豐田汽車股票，約可取得 290 萬股，占日本豐田股權僅 0.09%。

依經濟部投資審議委員會 (簡稱投審會) 的「公司國外投資處理辦法」規定，本案將事先向投審會提出申請並取得核准後開始進行交易，交易執行時間預計為 2018 年 8 月 1 日至 2020 年 7 月 31 日止。

和泰車說明，豐田汽車將全球優質的 TOYOTA 代理商作為其重要的策略合作夥伴，根據豐田汽車的想法，重要策略合作夥伴最好能成為豐田汽車的股東，以強化雙方的綜效連結，而目前豐田汽車將 MaaS(Mobility as a Service) 列為其社內重要專案之一，和泰也成立專案小組以配合豐田汽車的研究。

和泰車強調，此次投資必要性有二點，第一是為業務發展穩定性，和泰車是豐田汽車 TOYOTA、LEXUS 品牌，以及日野汽車 (豐田汽車持股約 50.1%)HINO 品牌的台灣獨家代理商，透過持股將可進一步強化雙方夥伴關係。

另一點是和泰車可藉此取得產業轉型支援。和泰車說明，豐田汽車是全球大型汽車集團的領導業者，也是長期合作夥伴，取得其股權有助於因應中長期的汽車產業轉型和變革。

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