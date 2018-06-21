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中央社

巴林反對派首腦被控間諜案 無罪開釋

中央社2018/06/21 23:04
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社阿拉伯聯合大公國杜拜21日綜合外電報導）巴林法院今天撤銷所有什葉派反對派組織首腦沙爾曼的罪名，判他無罪開釋。沙爾曼被控為敵國卡達進行間諜活動，巴林總檢察長宣布將提起上訴。

一名司法界消息人士以匿名方式表示，巴林最大的什葉派反對派組織「伊斯蘭民族和諧協會」（Al-Wefaq）首腦沙爾曼（Sheikh Ali Salman）被判無罪開釋，而他的兩名助手在缺席情況下受審。巴林將伊斯蘭民族和諧協會列為遭禁組織。

巴林人權及民主協會（Bahrain Institute forRights and Democracy）和巴林人權中心（BahrainCenter for Human Rights）證實他無罪開釋的消息。

巴林人權中心的沙爾曼（Sheikh Maythamal-Salman）告訴法新社：「沙爾曼獲判無罪。」「我們希望這個判決開啟對話與和解之路。」

巴林總檢察長阿飛（Ousama al-Awfi）表示，他將對這個判決提出上訴。

沙爾曼被控煽動仇恨而入獄服刑，自2014年以來已服刑4年。

根據國際特赦組織（Amnesty International），他預計12月28日被釋放。

去年11月，沙爾曼不承認與外國通訊從事敵對行為的指控，特別指的是卡達。（譯者：葉俐緯/核稿：陳政一）1070621

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