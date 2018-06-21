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屆退官兵權益說明會 完善退後職場需求

軍聞社2018/06/21 17:31
▲ 輔導會辦理107年第2季「國軍屆退官兵權益說明會暨現場徵才活動」，期使屆退官兵能充分了解自身權益及福利，順利銜接職場。（臺北市榮服處提供）
▲ 輔導會辦理107年第2季「國軍屆退官兵權益說明會暨現場徵才活動」，期使屆退官兵能充分了解自身權益及福利，順利銜接職場。（臺北市榮服處提供）
活動現場提供了就學、就業、職訓的完善服務，讓屆退袍澤滿足退後職場需求。（臺北市榮服處提供）

（軍聞社記者葛芃欣21日電）輔導會為協助屆退官兵，做好職涯規劃與退後輔導，今日由臺北巿榮民服務處結合新北市等地區榮服處、國防部後備指揮部、陸軍後勤指揮部等單位，辦理107年第2季「國軍屆退官兵權益說明會暨現場徵才活動」，期使屆退官兵能充分了解自身權益及福利，順利銜接職場。

　臺北市榮民服務處表示，榮服處在輔導會的「一條龍個案管理」的服務政策下，先期掌握確認軍中袍澤於屆退後需求，進而提供多元管道的服務照顧，退伍官兵前來活動會場，直接與企業人資人員或業務主管進行面試，把握機會展現己身所長，利用直接面對面的機會獲得更優質的薪資福利保障。

　北市榮服處提到，本次活動特別邀請4家焦點廠商（含學校），讓退除役官兵瞭解相關職涯資訊及未來進入職場的選擇方向，現場提供超過3萬元薪資有118個工作機會，讓屆退官兵選擇；此外，台北商業大學、萬能科大等2所學校進行學用合一招生說明，活動現場提供了就學、就業、職訓的完善服務，讓屆退袍澤滿足退後職場需求。

　北市榮服處強調，本場次有就業情報公司，為屆退官兵實施職業適性評量說明及施測、職涯講座及一對一職涯諮詢等服務，讓官兵在選擇職業前，瞭解自己特性及專長，迎接未來就業里程埤。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
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