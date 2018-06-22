名家論壇》膝關節／女版《瞞天過海》：比男版更嗆辣有型

如果拍戲可以輕鬆動動嘴皮又能與三五影壇好友瞎攪和，如布萊德彼特跟麥特戴蒙喜歡互相捉弄，更別說克隆尼這位老大哥熱愛整好友的遊戲，這戲除了見證這些明星們的交情之外，還能看見戲外的後設趣味。

《瞞天過海》(Ocean’s11-13)這系列算是好萊塢大明星們的同學會概念，當年導演史蒂芬索德柏的才子人氣要找好萊塢金童喬治克隆尼與他的好朋友們拍部全明星陣容組合電影，翻拍舊片60年代的《瞞天過海》再加上新科技等酷炫橋段，讓這群明星們玩上癮。

如同當年茱莉亞蘿勃茲甚至被開了個大玩笑，拍戲時因為已經懷孕，劇組索性安排她「假扮大明星茱莉亞蘿勃茲」，這種嘻鬧設計若非影迷，可能識不出這種吐槽哏到底好笑在哪裡？因為觀眾都知道她就是茱莉亞蘿勃茲呀！為何她要在這戲裡假扮自己戲外真實的（懷孕）身分呢？

這就是《瞞天過海》這三集的一些惡搞趣味，他們不只是在拍娛樂觀眾的犯罪電影，他們也在拍一部「娛樂自己」的商業賣座電影。也就是，拍戲多半有合約或是某些政治目的存在。

但拍《瞞》這系列時，明星不只是主角，更要戲裡戲外都能輕鬆拍的賀歲級效果，這對明星來說，已經不是拍戲，而是一場拿投資人的大錢來行自己玩樂之實的開心作品。當然，這整個系列的票房投資肯定是對得起金主。不然就搞砸克隆尼與小布跟麥特戴蒙的銀幕信用分數了。

拍完男版之後，這年頭的女力抬頭。索尼都拍了女版的《魔鬼剋星》，華納當然也不落人之後，也宣布要拍女版的《瞞天過海》。而相較於男版的犯罪偷竊，女版更能符合女性追求華麗珠寶的時尚大秀，而且比對起男版的鬧場趣味，女版的《瞞天過海：8面玲瓏》當然不能流於男版那樣的純娛樂導向。

《瞞天過海：8面玲瓏》顯然是有備而來的，並非純開心，它甚至還是女性顛覆男性的一記逆轉勝三分球，要告訴觀眾，女人可不是你們這些臭男生惹得起的。

故事談論一群娘子軍計畫行搶大都會晚宴秀，更希望偷搶卡地亞價達1億5千萬美金的傳奇珠寶，因此夥同被認為過氣的設計師、嫁不出去的印裔珠寶鑒定/切割師、加水加量賣高價酒的「夥伴」等腳色助陣。其實每個女性角色多半還有政經條件上的反擊設定。

如：印度總視女性為婚嫁成本，若沒結婚就變成剩女二等公民。而凱特布蘭琪的角色頗有陰中帶陽的中性設定，她與主角珊卓布拉克也有一種「鶼鰈情深」的互助情愛感，不也偷渡了幾分同志暗喻？更有趣的是片中另一位偷拐搶騙看似無害的家庭主婦，她其實才是真正的複製高手，穿梭於時尚名流與家庭狗屁倒灶之事，這些反差更能呈現角色反差趣味，不得不說，用女版設定，真是凸顯女性在社會被壓抑被貶低後的暢快反擊。

《瞞天過海》這系列中，總省不了「玩明星」這種設定。這回玩得過癮的安海瑟威，她在片中飾演看似腦殘的大明星，但其實要比起心機計謀，她才是在觀眾面前騙最大的角色。而且這個「騙最大」，也對照了她在戲外總被人貼上假面甜心的標籤，還真要承認安海瑟威敢這樣調侃自己，確實不簡單。整戲看女力搶鏡，把男人玩弄於股掌之間，女版做足權力反撲的娛樂價值，遠勝男版的賣明星價值。

●作者：膝關節／影評人

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