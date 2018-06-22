《請回答1988》男星患血癌　為圓夢「邊抗癌邊拍片」

近年來成東鎰不斷接演新劇，成為韓國代表的量產型演員，也是目前觀眾最信賴的「綠葉」，成東鎰認為要持續接拍作品，演技才會進步。他說：「演員必須持續接拍作品，河正宇和我等其他演員都是這樣，就像學生們和上班族一樣，也都是每天努力去上課、上班，演員也要認真工作才行。我不停歇地持續拍戲，演技進步非常多。演愈多演技會漸入佳境，發音也會愈來愈好。

爆笑的犯罪偵探電影《妙探事務所》由成東鎰、權相佑、李光洙主演，而目前最紅的韓國綠葉成東鎰，在近期話題的韓劇《Live：轄區現場》、《漢摩拉比小姐》中，以相當具有存在感的演技再次引起注目，近日韓國企業評價研究所公布的「6月電視劇演員品牌評價」排名中，成東鎰也因此名列第一，成東鎰表示：「要持續接拍作品，演技才會進步。」出道27年的他努力不懈地在小螢幕、大銀幕中現身，成為韓國家喻戶曉的實力派演員，也是許多後輩的典範。



▲成東鎰是韓國最強綠葉。（圖／車庫娛樂 , 2018.6.21）

而在《請回答1988》中飾演成東鎰兒子角色的演員崔盛元，也參演了該電影。崔盛元在拍攝完《請回答1988》接拍新戲時發現罹患白血病，因此暫別演藝圈開始抗癌療程，Girl's Day的惠利等演員同事曾在公開場合為他祈禱。去年夏天崔盛元順利結束抗癌療程，近期也現身於話題韓劇《機智牢房生活》飾演視錢如己命的作業班班長，而在《妙探事務所》中，他則飾演一名協助成東鎰、權相佑查案的刑警。成東鎰表示：「崔盛元這次是一邊抗癌一邊拍攝，因為他太想要參與這部作品了，在百般苦惱後他的主治醫生同意讓他在狀況好的時候進行拍攝。」

成東鎰在演藝圈的人脈完全不輸車太鉉，他表示：「家裡沒有電視，所以我兒子、女兒好像不曉得趙寅成是誰。當我和趙寅成、李光洙、孔曉振一起喝酒時，孩子們都對他們沒興趣，自己一群在旁邊玩耍。」當初成東鎰因拍攝《爸爸！我們去哪裡？》以「成爸」稱號為台灣觀眾所熟知，他和兒子成俊、成彬在節目中的互動，也引起許多觀眾討論，成東鎰說：「我們家這15年來都沒有電視，所以孩子們也沒有看過《爸爸！我們去哪裡？》。但最近成彬發現可以用YouTube看，我就和我妻子一起看了一下，當時覺得成彬個性很強硬又任性，但現在看的話覺得真的太可愛了，當時都沒有發現這點。妻子和孩子們也都沒看過我拍的連續劇和電影。」《妙探事務所》7月6日在台灣上映。

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