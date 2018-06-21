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政治

超越基金會是空殼地址？黃子哲酸太超過基金會

記者戴祺修／台北報導2018/06/22 07:00
▲民進黨新北市長參選人蘇貞昌。（圖／NOWnews資料照）
▲民進黨新北市長參選人蘇貞昌。（圖／NOWnews資料照）

新北市選情烏賊戰術滿天飛，國民黨參選人侯友宜被質疑文大宿舍案，而民進黨參選人蘇貞昌則被質疑旗下的超越基金會與 2 家公司登記同一地址，蘇貞昌回應稱超越辦公室、女兒及女婿的公司，業務清楚，可接受各界檢驗。立委楊鎮浯辦公室主任黃子哲提出三點質疑，希望蘇貞昌有必要出來說清楚，別讓超越基金會，變成「太超過」基金會，逾越相關法規。

黃子哲質疑，無論中央政府或台北市政府，都無法查到超越基金會的資料，根據新北市教育局的官網顯示，唯一登記蘇貞昌為負責人的基金會，全名是「超越文創教育基金會」，應該就是一般所稱的「超越基金會」。

質疑一：
既然超越基金會申設時，登記的會址是「新北市」新莊區豐年街 53 巷 34 號 9 樓之 2，奇怪的是，實際運作或基金會官網所顯示的地址卻跑到「台北市」的南京東路二段 160 號 10 樓。據悉，新莊那個地址的大樓是純住宅社區，根本與基金會的業務無涉。為何蘇貞昌要在該處設立一個空殼？那是誰的住所？刻意登記不實資料？還是要規避新北市政府的監督？當蘇貞昌陣營指控侯友宜一家人成立的「又昱實業」是人頭公司，蘇貞昌的超越基金會登記的地址，卻可能是空殼會址，豈不諷刺？

質疑二：
該基金會既然登記在新北市政府教育局下，就非屬全國性。根據申設許可的業務計畫書規定，設立在新北市的財團法人，業務「辦理地點及對象應以新北市地區為主。」(台北市甚至規定，基金會受益對象比例 80% 必須在台北市)。

但超越基金會網站所顯示的活動成果，卻遍佈各縣市，真正屬於新北市在地活動，約僅有 3 成不到。換言之，超越基金會明明在新北市申請許可設立，卻不為新北市民好好服務與奉獻。

質疑三：
2010 年底，參選台北市長失利的蘇貞昌公開說，他決定把選舉補助款投入超越基金會，為超越繼續努力、奮鬥。但問題是，這筆選舉補助款來自於台北市民的選票，結果卻挹注到屬於新北市的基金會上，這是過河拆橋嗎？這叫台北市的支持者情何以堪？今年蘇貞昌選完新北市長，會不會又拿選舉補助款，到屏東縣成立基金會？

事實上，新北市政府主管教育財團法人設立許可及監督事務，是比照「教育部審查教育事務財團法人設立許可及監督要點」辦理。根據該要點第17條第1項第2款規定，管理、運作方式與設立目的不符者，市府最重可以廢止其許可。蘇貞昌有必要出來說清楚，別讓超越基金會，變成「太超過」基金會，逾越相關法規。

黃子哲說，要刮別人鬍子前，先刮刮自己的。

關鍵字蘇貞昌侯友宜黃子哲超越基金會
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