搶到499方案卻中「付費陷阱」？網友：不要傻傻繳錢

中華電信 5 月時推出限時申辦的 499 上網吃到飽方案，吸引大批民眾瘋狂搶辦，掀起一陣「 499 之亂」。但有網友提醒，許多人在手機換約後會忘了取消以前的優惠項目，因此收到帳單記得查看明細「不要傻傻去繳錢」。
網友在臉書社團「爆料公社」發文， po 出幾項可能會多繳的費用，包括來電答鈴月租費、 CHT 公眾 Wi-Fi 月租費等，指出在「 499 之亂」時，許多門市人員忙到連吃飯、上廁所的時間都沒有，加上以往也很少主動告知，因此許多人換約後可能忘了將以前享有的優惠項目一併取消，提醒大家要養成收到電信帳單先查看明細的習慣，別傻傻地去繳錢，若發現有不需要的項目，也可致電客服取消。
網友們看到後也分享自身經驗，「來電答鈴都嘛是先到你試用一兩個月免費的，然後就開始收錢，其實很多人根本沒有在看帳單的，就傻傻的被他收」、「專門騙一些老人或神經大條的，一開始免費，後面不主動取消都要收費」、「這是他們的傳統」、「我辦的時候，所有服務全部取消掉才辦」。
不過也有人持不同看法，認為「有時候是個人設定，不要都怪電信業者」、「簽名之前看一下自己辦了什麼東西比較實際」、「不管辦那種方案，最好都先確認一下...因為除了你自己提出關閉這些服務以外，沒人有辦法關」。
▲搶到499方案的網友 po 出帳單，提醒大家記得檢查明細。（圖／翻攝自「爆料公社」臉書 , 2018.06.21）