搶到499方案卻中「付費陷阱」？網友：不要傻傻繳錢

中華電信 5 月時推出限時申辦的 499 上網吃到飽方案，吸引大批民眾瘋狂搶辦，掀起一陣「 499 之亂」。但有網友提醒，許多人在手機換約後會忘了取消以前的優惠項目，因此收到帳單記得查看明細「不要傻傻去繳錢」。

網友在臉書社團「爆料公社」發文， po 出幾項可能會多繳的費用，包括來電答鈴月租費、 CHT 公眾 Wi-Fi 月租費等，指出在「 499 之亂」時，許多門市人員忙到連吃飯、上廁所的時間都沒有，加上以往也很少主動告知，因此許多人換約後可能忘了將以前享有的優惠項目一併取消，提醒大家要養成收到電信帳單先查看明細的習慣，別傻傻地去繳錢，若發現有不需要的項目，也可致電客服取消。