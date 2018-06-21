NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健
即時跑馬燈法國19歲小將發威　秘魯慘遭淘汰她揭凶嫌分屍心理　神解析被網讚爆凱擘大寬頻500M只要$799
生活

搶到499方案卻中「付費陷阱」？網友：不要傻傻繳錢

生活中心／綜合報導2018/06/22 00:17
▲ 499 吃到飽方案吸引民眾一窩蜂搶辦，各大電信門市都大排長龍。（圖／記者陳明安攝，2018.05.11）
▲ 499 吃到飽方案吸引民眾一窩蜂搶辦，各大電信門市都大排長龍。（圖／記者陳明安攝，2018.05.11）

中華電信 5 月時推出限時申辦的 499 上網吃到飽方案，吸引大批民眾瘋狂搶辦，掀起一陣「 499 之亂」。但有網友提醒，許多人在手機換約後會忘了取消以前的優惠項目，因此收到帳單記得查看明細「不要傻傻去繳錢」。

網友在臉書社團「爆料公社」發文， po 出幾項可能會多繳的費用，包括來電答鈴月租費、 CHT 公眾 Wi-Fi 月租費等，指出在「 499 之亂」時，許多門市人員忙到連吃飯、上廁所的時間都沒有，加上以往也很少主動告知，因此許多人換約後可能忘了將以前享有的優惠項目一併取消，提醒大家要養成收到電信帳單先查看明細的習慣，別傻傻地去繳錢，若發現有不需要的項目，也可致電客服取消。

網友們看到後也分享自身經驗，「來電答鈴都嘛是先到你試用一兩個月免費的，然後就開始收錢，其實很多人根本沒有在看帳單的，就傻傻的被他收」、「專門騙一些老人或神經大條的，一開始免費，後面不主動取消都要收費」、「這是他們的傳統」、「我辦的時候，所有服務全部取消掉才辦」。

不過也有人持不同看法，認為「有時候是個人設定，不要都怪電信業者」、「簽名之前看一下自己辦了什麼東西比較實際」、「不管辦那種方案，最好都先確認一下...因為除了你自己提出關閉這些服務以外，沒人有辦法關」。


▲搶到499方案的網友 po 出帳單，提醒大家記得檢查明細。（圖／翻攝自「爆料公社」臉書 , 2018.06.21）

關鍵字499之亂吃到飽來電答鈴帳單手機換約
稱分屍嫌都熱衷A片　學者言論惹議

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan