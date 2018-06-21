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影／分屍案頻傳！她揭凶嫌「切小塊」心理　背後意義曝光

社會中心／綜合報導2018/06/22 00:32
▲連3起分屍案！她揭凶嫌「切小塊」心理，背後意義是這個（圖／翻攝自臉書）
▲連3起分屍案！她揭凶嫌「切小塊」心理，背後意義是這個（圖／翻攝自臉書）

台灣連日來情殺、分屍案件頻傳，鬧得人心惶惶！心理醫師鄧惠文指出，會有分屍案發生，跟從小接受的教育息息相關，由於現代人對焦慮、挫折的忍受度變低，若遇到無法掌控的狀況，就會用激烈手段制伏；至於將屍體「切小塊」背後反映的意義，則是現代人只會把事情切小塊處理，「弄死了之後沒有辦法承受，這一個『東西』變屍體了該怎麼處理，我就把它切小塊」。


▲鄧惠文指出，「將屍體切小塊」背後反映的意義，則是現代人只會把事情切小塊處理。（圖／翻攝自 YouTube ）

鄧惠文近日在節目中分析，凶嫌的行為反映出整體社會的狀態，因社會對於整體的忍受度變差了，遇到不能控制的部分，就容易失控。她也舉華山分屍案凶嫌為例，當他被死者拒絕了，就無法把對方當作一個「整體」，心裡所想的是「她願意參加我的營隊，我在教營隊的時候，她喜歡我，可是如果我要去碰她的身體，她是拒絕我、討厭我的」。

在接受和拒絕產生矛盾時，就必須承受焦慮及不安，「他無法控制情況，要制伏的過程中失手把她弄死了，弄死了之後沒有辦法承受，這一個『東西』變屍體了該怎麼處理，他就把她切小塊」。而背後反映出的意義是，現代人只會把事情「切小塊」處理，這也是一個人在無法面對整體狀況時的本能反應，同時是很令人憂心的現象。

關鍵字分屍情殺華山分屍鄧惠文心理醫師陳伯謙
失智老母漏尿　逆兒當街摑掌、掐頸

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