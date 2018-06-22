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夏日瘦身／安妮斯頓、葛妮絲、瑪丹娜　絕讚女神減肥法

娛樂中心╱綜合報導2018/06/22 12:00
▲（左起）安妮斯頓、葛妮絲、瑪丹娜教你夏日如何瘦身。（圖／達志影像，2018.06.22）
▲（左起）安妮斯頓、葛妮絲、瑪丹娜教你夏日如何瘦身。（圖／達志影像，2018.06.22）

炎炎夏日已經來臨，正是可以大展身材的時候，尤其是電影裡那些漂亮的好萊塢女星，似乎總是能夠胖瘦自如，讓觀眾看到她們穠纖合度的身材，羨慕嗎？讓《NOWnews今日新聞》來為大家介紹幾位大咖好萊塢女星，是如何瘦身保持迷人身姿的。

珍妮佛安妮斯頓多年來一直保持性感身材，從來沒走樣，令人好奇她的保養之道。

根據報導，平常不忌口的安妮斯頓，當遇到角色需要瘦身時，她會選擇「區域減肥法」，也稱作「433減肥法」，這個瘦身法以營養均衡的飲食著稱，每天攝入的碳水化合物、蛋白質與脂肪保持「4:3:3的比例」，通過改變新陳代謝速度使身體高速運轉起來，這樣體脂肪就能自然減少。


▲安妮斯頓。（圖／達志影像，2018.06.22）

「區域減肥飲食法」是由生化學家巴里·席爾斯（Barry Sears）博士提出，是一種高蛋白質、低碳水化合物的飲食法。他在書中提到這種低GI的血糖，可以讓你的荷爾蒙平衡，並帶你進入一個愉悅的狀態，稱為區域（the Zone）。席爾斯宣稱，一旦你到達了這個「區域」，自動可以無挨餓減肥，而且你的心智將會更加敏銳，並減少感冒、過敏等疾病的困擾。
安妮斯頓另一個瘦身成功的奧祕就是，平日會盡量以步行來代替開車，她堅信多走路能令自己的身材更完美。


▲葛妮絲派特蘿。（圖／達志影像，2018.06.22）

好萊塢知名的骨感美女葛妮絲派特蘿，纖細的身材從來沒有走鐘過，甚至連懷孕的時候，臉和四肢都沒有發胖太多，她是怎麼辦到的呢？原來她是實踐一種「彩虹減肥法」，成功在6周內減掉6公斤。

「彩虹減肥法」是由知名自然醫學與營養專家葛比爾‧柯森斯博士（Dr. Gabriel Cousens）發明，柯森博士表示，食物彼此的顏色不同，也代表著不同的光能源，透過食物的顏色就能知道它代表的營養，人體會無意識地想攝取所需的食物，例如想吃綠色蔬菜，就是身體需要促進細胞成長的葉綠素，想吃紅色的水果時，則是需要維生素C。而均衡攝取各種顏色的食材，就是彩虹瘦身法的重點。 

原則1.依照彩虹的顔色紅、橙、黃、綠、紫，將食物分成5大類。原則2.每1種顔色裏，選2種食物。每餐任選2種顔色食物搭配著吃，不需痛苦節食，就能快速瘦下來。

此外，葛妮絲也透露：「還要恪守四項原則：一、不吃精緻食品、乳製品和辛辣食物，這些食物會讓你的不知不覺囤積更多脂肪；二、少油少醬料，油跟醬料什麼沒有，就是卡路里最多；三、少喝酒以及含咖啡因飲料；最後，每天至少要攝取一份全麥食物，以增加纖維素攝取量。」

至於運動，一般女孩一周大概運動一次就偷笑了，但葛妮絲一周只有一天不運動，也就是說，她每周有6天都在做有氧運動，而且每天10點固定到健身房報到，葛妮絲也建議，如果無法規律運動的女孩，一定要提升活動量，例如：不搭電梯改走樓梯等這種從生活中就可以做到的活動。



▲瑪丹娜。（圖／達志影像，2018.06.22）

雖然已經是59歲的婦女了，但是瑪丹娜依舊數十年都維持好身材，並總是在演唱會上展現火辣性感曲線，也讓人好奇，她究竟是如何做到的？

瑪丹娜十分熱衷她的長壽進食方式，那是一種以蔬菜、穀物為主的進食方式，重點是：保持內在平衡。也就是只進食營養價值高(不含化學)的天然食品，除魚類之外，只吃嚴格規定的素食，如糧食、蔬菜、莢果和海藻。吃每一口食物都要細嚼50次以上。

而且瑪丹娜不吸菸，也不喝酒，每天堅持運動，一星期會運動6天，每次都長達3小時，內容包括熱瑜珈、皮拉提斯、上健身房重訓，以及使用她特殊專屬運動器材，甚至有報導曾指出瑪丹娜連講電話，都還站在她的健身器材上。自我要求甚高的她，如果一不小心吃多了，會馬上花更多時間健身運動，來維持體重。

關鍵字瑪丹娜珍妮佛安妮斯頓葛妮絲派特蘿瘦身減肥
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