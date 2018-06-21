法國晉級16強 19歲姆巴佩建功創隊史紀錄

（中央社葉卡捷琳堡21日綜合外電報導）法國隊今天在世界盃C組賽1比0擊敗秘魯，篤定晉級16強，攻下唯一進球的姆巴佩（Kylian Mbappe）以19歲又183天的年紀，成為法國隊史上在世界盃進球的最年輕球員。

被視為奪冠熱門的法國隊，16日小組賽先以2比1勝澳洲、今天再淘汰秘魯，以2勝戰績、積分6分，與A組的烏拉圭、地主俄羅斯都已經搶下16強門票。

上半場第34分鐘，法國隊吉魯（Olivier Giroud）攻門遭到對方門將加利斯（Pedro Gallese）擋下，球反彈到姆巴佩（Kylian Mbappe）腳下，他在門前1碼處把球踢進。