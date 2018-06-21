NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈法國19歲小將發威　秘魯慘遭淘汰她揭凶嫌分屍心理　神解析被網讚爆凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

法國晉級16強 19歲姆巴佩建功創隊史紀錄

中央社2018/06/22 02:08
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社葉卡捷琳堡21日綜合外電報導）法國隊今天在世界盃C組賽1比0擊敗秘魯，篤定晉級16強，攻下唯一進球的姆巴佩（Kylian Mbappe）以19歲又183天的年紀，成為法國隊史上在世界盃進球的最年輕球員。

被視為奪冠熱門的法國隊，16日小組賽先以2比1勝澳洲、今天再淘汰秘魯，以2勝戰績、積分6分，與A組的烏拉圭、地主俄羅斯都已經搶下16強門票。

上半場第34分鐘，法國隊吉魯（Olivier Giroud）攻門遭到對方門將加利斯（Pedro Gallese）擋下，球反彈到姆巴佩（Kylian Mbappe）腳下，他在門前1碼處把球踢進。

秘魯自1982年以來，暌違36年再度闖進會內賽，但小組賽吞下2敗，確定無緣晉級。秘魯整場最佳機會是在下半場進行5分鐘時，艾奎諾（Pedro Aquino）一記漂亮長射，差一點破門，但打中門柱。

法國26日與丹麥交手，爭取C組第一。而無緣晉級的秘魯26日與澳洲交手。

法國總教練德尚（Didier Deschamps）賽後表示：「第3場比賽目標是確保分組第一，但首先也是最重要的是，我們將先好好品嚐晉級的滋味，因為我們已經贏了2場，這不是任何隊伍都能做到的。」（譯者：林宏翰/核稿：林治平）1070622

阿根廷獲國際貨幣基金紓困貸...曾違規與員工交往 英特爾執...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan