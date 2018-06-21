NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈法國19歲小將發威　秘魯慘遭淘汰她揭凶嫌分屍心理　神解析被網讚爆凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

曾違規與員工交往 英特爾執行長辭職

中央社2018/06/22 03:01
中央社 科技 / NOWnews
中央社 科技 / NOWnews

（中央社紐約21日綜合外電報導）半導體業巨擘英特爾公司（Intel）今天宣布，執行長科再奇因為曾與員工有過感情關係，違反了公司禁止主管與員工交往的政策，他已自請辭職，遺缺將由財務長史萬暫代。

路透社報導，美國政壇與影藝圈近來連傳位高權重男性因涉及性侵或性騷擾事件而下台的案例，也有幾家大企業受到波及，但據稱科再奇（Brian Krzanich）與相關員工是兩情相悅的關係。

了解英特爾禁止親密關係政策的人士表示，這項政策禁止主管與直接或非直接部屬發生感情關係。

根據英特爾提交主管機關的資料，科再奇並未簽訂雇用合約，他一旦自願離職，有權得到3800萬美元（台幣約11億5000元）的離職金。

英特爾表示：「鑑於英特爾期望所有員工都尊重公司的價值，以及遵守公司行為準則，董事會已接受科再奇請辭。」

公司發言人以顧慮隱私為由，不願提供相關員工的其他詳情。

在公司徵求科再奇的接替人選期間，財務長史萬（Bob Swan）將擔任臨時執行長。英特爾董事長布萊恩（Andy Bryant）讚揚史萬說：「在我們找尋下任執行長期間，他有能力領導公司。」

英特爾表示，公司「有健全的接班規劃程序」，正內外雙管齊下找尋下任執行長人選。

列為道瓊指數成份股的英特爾股價今天下午下跌2.34%，來到每股52.21美元。

瑞士信貸銀行（Credit Suisse）分析師畢哲（John Pitzer）表示：「（執行長）辭職會造成不確定感。尚無明確接班人選：可能首度出現『非出身自家的』新執行長。」

58歲的科再奇1982年就加入英特爾，一路升職到營運長，2013年獲拔擢出任執行長。（譯者：林治平）1070622

法國晉級16強 19歲姆巴...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan