曾違規與員工交往 英特爾執行長辭職

（中央社紐約21日綜合外電報導）半導體業巨擘英特爾公司（Intel）今天宣布，執行長科再奇因為曾與員工有過感情關係，違反了公司禁止主管與員工交往的政策，他已自請辭職，遺缺將由財務長史萬暫代。

路透社報導，美國政壇與影藝圈近來連傳位高權重男性因涉及性侵或性騷擾事件而下台的案例，也有幾家大企業受到波及，但據稱科再奇（Brian Krzanich）與相關員工是兩情相悅的關係。

了解英特爾禁止親密關係政策的人士表示，這項政策禁止主管與直接或非直接部屬發生感情關係。

根據英特爾提交主管機關的資料，科再奇並未簽訂雇用合約，他一旦自願離職，有權得到3800萬美元（台幣約11億5000元）的離職金。