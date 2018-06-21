曾違規與員工交往 英特爾執行長辭職

（中央社紐約21日綜合外電報導）半導體業巨擘英特爾公司（Intel）今天宣布，執行長科再奇因為曾與員工有過感情關係，違反了公司禁止主管與員工交往的政策，他已自請辭職，遺缺將由財務長史萬暫代。
路透社報導，美國政壇與影藝圈近來連傳位高權重男性因涉及性侵或性騷擾事件而下台的案例，也有幾家大企業受到波及，但據稱科再奇（Brian Krzanich）與相關員工是兩情相悅的關係。
了解英特爾禁止親密關係政策的人士表示，這項政策禁止主管與直接或非直接部屬發生感情關係。
根據英特爾提交主管機關的資料，科再奇並未簽訂雇用合約，他一旦自願離職，有權得到3800萬美元（台幣約11億5000元）的離職金。
英特爾表示：「鑑於英特爾期望所有員工都尊重公司的價值，以及遵守公司行為準則，董事會已接受科再奇請辭。」
公司發言人以顧慮隱私為由，不願提供相關員工的其他詳情。
在公司徵求科再奇的接替人選期間，財務長史萬（Bob Swan）將擔任臨時執行長。英特爾董事長布萊恩（Andy Bryant）讚揚史萬說：「在我們找尋下任執行長期間，他有能力領導公司。」
英特爾表示，公司「有健全的接班規劃程序」，正內外雙管齊下找尋下任執行長人選。
列為道瓊指數成份股的英特爾股價今天下午下跌2.34%，來到每股52.21美元。
瑞士信貸銀行（Credit Suisse）分析師畢哲（John Pitzer）表示：「（執行長）辭職會造成不確定感。尚無明確接班人選：可能首度出現『非出身自家的』新執行長。」
58歲的科再奇1982年就加入英特爾，一路升職到營運長，2013年獲拔擢出任執行長。（譯者：林治平）1070622