美眾院封殺強硬移民法案 延後表決折中案

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）由於共和黨無法取得足夠支持，通過一項將處理移民家庭骨肉分離問題的折中法案，美國國會眾議院今天封殺一項強硬移民法案後，將延後到明天再表決這項重大移民改革法案。

強硬派的法案今天稍早一如預期，以193票對231票落敗。這項法案主張大幅減少核發給合法入境移民的簽證，以及暫時保護年輕的非法移民免遭驅逐出境。

共和黨強硬右派與溫和派達成的折中法案原本隨後要交付表決，但據眾院助理表示，表決時間至少將推遲到明天。

在眾院出現這項戲劇性發展前一天，美國總統川普才立場大逆轉，下令終結拆散由墨西哥進入美國非法移民家庭的作法。