梅西連2戰沒發揮 阿根廷淪落淘汰邊緣

（中央社下諾夫哥羅德21日綜合外電報導）東歐足球勁旅克羅埃西亞今天在世界盃D組賽3比0擊敗阿根廷，提前晉級16強。阿根廷球星梅西（Lionel Messi）連2戰繳白卷，球隊晉級之路不利，球迷淚灑球場。

梅西前一場關鍵12碼罰球沒進，阿根廷與冰島1比1踢和，今天這場再敗，2戰只拿到1分積分，若想晉級，剩下一場小組賽26日對奈及利亞非贏不可，此外還要看其他場次勝負而定。

克羅埃西亞16日2比0勝奈及利亞，今天3比0大勝之後積分6分，繼俄羅斯、烏拉圭、法國之後，成為第4支篤定晉級16強的隊伍。