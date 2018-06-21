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吉布地後 美軍機也在東海遭雷射光騷擾

中央社2018/06/22 07:22
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者尹俊傑紐約21日專電）美方官員指出，近幾個月，在東海上空執行任務的美國軍機遭雷射光鎖定超過20次，美方不確定是否共軍所為，但中方曾在東非吉布地以類似手法騷擾美軍飛行員。

華爾街日報今天引述未具名官員報導，最新事件都發生在東海及周邊海域，是中國軍民頻繁活動的範圍。多名官員指出，最近一次雷射光鎖定事件發生在數週前，雷射光源似乎來自相關海域作業的漁船和岸上。

官員表示，部分漁船懸掛中共五星旗，但美方無法確定這些事件都是中方所為。

中國去年7月在東非吉布地成立軍事基地，美方指控，中方在當地運用軍用級雷射光鎖定美軍飛行員。但在東海發生的事件都是較小的民用級雷射，類似飼主常用來逗貓的雷射光束。

美方官員沒有咬定是共軍搞鬼，但不排除中國政府人士在幕後指使。

中國政府曾否認吉布地雷射光騷擾事件是中方所為，至於東海事件，中國駐美使館和北京官方都尚未回應。

官員表示，東海事件可能是心懷不滿的中國漁民或域內其他國家民眾，純粹想用雷射光騷擾美軍飛行員。儘管如此，在美中貿易關係緊張，東海領土爭議尚未平息的情況下，美方認為，這些事件意味中方某種程度上持續騷擾美軍飛行員執行任務。

美國國防部5月表示，中方多次以軍用級雷射光，照射從吉布地美軍基地出勤的美國飛行員，造成兩人眼睛輕微受傷，美方已正式向中方抗議。

中國國防部隨後回應，指中方一貫嚴格遵守國際法和駐在國法律，致力維護地區安全穩定，美方言論與事實完全不符，已透過官方管道駁斥美方不實指責。（編輯：紀錦玲）1070622

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