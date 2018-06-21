吉布地後 美軍機也在東海遭雷射光騷擾

（中央社記者尹俊傑紐約21日專電）美方官員指出，近幾個月，在東海上空執行任務的美國軍機遭雷射光鎖定超過20次，美方不確定是否共軍所為，但中方曾在東非吉布地以類似手法騷擾美軍飛行員。

華爾街日報今天引述未具名官員報導，最新事件都發生在東海及周邊海域，是中國軍民頻繁活動的範圍。多名官員指出，最近一次雷射光鎖定事件發生在數週前，雷射光源似乎來自相關海域作業的漁船和岸上。

官員表示，部分漁船懸掛中共五星旗，但美方無法確定這些事件都是中方所為。

中國去年7月在東非吉布地成立軍事基地，美方指控，中方在當地運用軍用級雷射光鎖定美軍飛行員。但在東海發生的事件都是較小的民用級雷射，類似飼主常用來逗貓的雷射光束。