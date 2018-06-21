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中國企圖改變台海現狀 美國務院表關切

中央社2018/06/22 07:46
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者江今葉華盛頓21日專電）美國國務院亞太副助卿黃之瀚今天表示，美台關係的基礎在於雙方共享價值、民主、市場經濟與貢獻國際社會，對於中國企圖改變台海現狀，美國對此關切。

黃之瀚（Alex Wong）今天出席新美國安全中心（CNAS）年度論壇，被問及台灣在印度洋、太平洋戰略扮演何種角色時表示，談美台關係總不免談到台灣關係法，美中三公報及一中政策。

但黃之瀚表示，美台關係的真正基礎在於共享價值、民主、市場經濟與貢獻國際社會，台灣扮演重要與堅實的角色，也是這樣的共享價值，讓台灣成為美國在印太，甚至全球的重要夥伴。

黃之瀚也以日前落成的美國在台協會（AIT）新館指出，美台關係不在於官方與外交聲明，而是兩國人民的聯繫。透過新館落成、美國對台軍售等，體現美國對台政策。

他也提到，有人試圖改變兩岸關係，不是美國，而是來自北京對台灣國際空間的擠壓，限縮台灣對國際社會做出貢獻，區域穩定取決於現狀的維持，對於中國試圖改變現狀的干擾行為，美國十分關切。

美國國防部主管東亞事務副助理部長海大衛（David Helvey）則表示，台灣是美國重要的合作夥伴，基於台灣關係法與六項保證，美方持續提供台灣自我防衛所需的軍備與服務。

海大衛指出，從美國國防部的角度，重要的是確保台灣維持對自我防衛能力的適當投資，以確保台灣能夠維持適當的嚇阻能力，讓台灣與中國大陸互動，並以符合兩岸關係整體發展的方向對話。（編輯：屈享平）1070622

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