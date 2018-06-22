盤前財經大事搶先讀2018年6月22日

〈央行理監事會〉楊總裁提二大理由 暗示下半年尚無必要升息

台灣央行昨 (21) 日召開第 2 季理監事聯席會議，決議維持利率不變，對於何時升息，央行總裁楊金龍並未給出明確的答案，但強調國內通膨和緩，且目前國際上主要央行貨幣政策立場仍屬寬鬆，展望下半年，由於 CPI 年增率估計僅 1.23%，而歐美日三大央行資產規模仍大，暗示仍沒有升息必要性。閱讀全文...

輝達新品上市時程恐延遲 技嘉、微星 Q3 營運仍看旺

繪圖處理器大廠輝達 (NVDA-US) 新品傳出將延遲推出，技嘉 (2376-TW) 昨 (21) 日表示，由於輝達並沒有確切新品上市時間表，只要能趕上消費旺季，對第 3 季營運仍樂觀看待；微星 (2377-TW) 則指出，手握 AMD 及輝達產品線，只要有新品上陣，仍有助銷量走揚。閱讀全文...

和泰車加強結盟日本豐田 將斥資約 60 億元入股

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 昨 (21) 日宣布，董事會決議將以總投資金額不超過 220 億日圓 (約新台幣 60 億元) 在公開市場交易取得「日本豐田自動車株式會社 (TOYOTA MOTOR CORPORATION」股票。閱讀全文...

雲品斥近 8 億元購入君品酒店 營運版圖訂下 3 方向

連鎖飯店餐飲業者雲品 (2748-TW) 繼去年併入頤品大飯店新店北新館和桃園民生館後，昨 (21) 日召開董事會並由董事長盛治仁宣布將以 7.8 億元購入君品酒店，將提請臨時股東會討論。閱讀全文...

川普的最終目標 美商務部長：減少美國企業貿易壁壘

美國總統川普掀起貿易戰的最終目標為何？美國商務部長 Wilbur Ross 今 (21) 日表示，川普希望藉由談判，減少美國企業的貿易壁壘，打造公平的競爭環境。閱讀全文...



