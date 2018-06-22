台股盤前─市場關注股東會釋展望 郭董談話將牽動鴻海

上市櫃公司密集召開股東會，公司將釋出對今年下半年營運展望樂觀的利多消息，有利台股表現，鴻海 (2317-TW) 股東會今 (22) 日登場，市場密切關注董事長郭台銘的談話內容，不僅將牽動股價走勢，也會對大盤有影響；法人認為，11000 點以上壓力沈重，短線恐陷入區間整理，尤其是除權息旺季將到，更加不易大漲。 台股昨 (21) 日靠著大立光 (3008-TW)、台積電 (2330-TW) 穩盤，加上中小型股表現，推升，可惜仍無法攻上 11000 點關卡，終場收 10941.07 點，上漲 13.63 點。

三大法人合計賣超 78.36 億元，其中外資外資及陸資賣超 90.69 億元，外資自營商買超 0.01 億元，投信買超 2.49 億元，自營商自行賣超 1.12 億元，自營商避險買超 10.95 億元。

外資在台股現貨市場連 5 賣，同時大砍台指期多單，下探 3 萬口，期貨部分，三大法人土洋對作，外資減碼多單 3891 口，淨部位多單降到 31277 口；投信回補空單 226 口，淨部位空單來到 26045 口；自營商回補空單 775 口，淨部位空單來到 4979 口，合計三大法人減碼多單 2890 口，淨部位多單僅剩 253 口。

元大店頭基金經理人謝宓頤表示，觀察近期上市櫃公司密集召開股東會，公司將釋出對今年下半年營運展望樂觀的利多消息，有利台股表現；預期市場關注焦點在 5 月營收成長趨勢的個股，包括被動元件、光學鏡頭與矽晶圓等，但短期漲多後震盪幅度將加大，風險也升高，提防帶量長黑。

謝宓頤提醒，時序逐漸進入電子傳統旺季，蘋概股在近期將可開始看到拉貨動能；另外受惠於大數據和 AI 商機，Data Center 需求持續增長，將有利個股業績表現；受惠半導體終端應用變多且需求強勢，帶動 8 吋晶圓代工產能將持續緊俏，8 吋矽晶圓代工費逐季調漲，營運動能表現相對強勢。

法人指出，外資台指期淨多單降至 3.1 萬口，心態偏保守，美元升息疑慮再起，美元走強， 資金面也偏向負面，加上美中貿易戰持續延燒等因素，大盤指數 11000 點以上壓力沈重，短線量縮反彈，波段整理恐將持續；另外，台積電下周將除息，除權旺季到來，指數將自然蒸發，指數大漲不易。

鴻海股東會今日登場，股價近期下跌，郭台銘在會中的談話將牽動股價甚至是大盤的走勢，市場也在密切關注，尤其是蘋概股的表現是否進一步受激勵，法人看好位階較低的蘋概股可望有表現。