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河靜鋼廠助威 中鋼行銷全東協免關稅

中央社2018/06/22 08:19
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北22日電）台塑越南河靜鋼鐵廠第二座高爐從今年5月18日點火至今，順利日產8000公噸鐵水。中鋼董事長翁朝棟表示，中鋼持股的河靜鋼廠可供鋼料給中鋼住金越南廠，享有免關稅行銷全東協。

翁朝棟透露，台塑越南河靜鋼廠去年5月29日第一座高爐順利點火生產至今，今年5月18日第二座高爐點火，目前第二座高爐日產鐵水8000餘公噸，距離每日全滿產能9000公噸相當接近，未來前景可期。

翁朝棟指出，中鋼持股台塑越南河靜鋼鐵廠約20.45%，目前是以顧問團方式協助台塑河靜鋼廠步上軌道，河靜鋼鐵廠不但會是未來東協第一大鋼鐵廠，而且深具經貿戰略地位，對中鋼來說非常重要。

翁朝棟分析，東協各國一年鋼鐵使用量高達6000萬到7000萬公噸之多，中鋼在越南設有中鋼住金越南公司，主要生產冷軋鋼，可以使用河靜鋼廠的熱軋鋼原料，符合使用東協鋼鐵料源達到40%幅度的「當地加值比例」(Local Content)，便能免關稅行銷全東協。

他說，若是以台灣中鋼所生產的料源供給中鋼住金越南廠，可能無法達到40%的當地加值比例，無法享有免稅行銷全東協的優惠，因此由河靜鋼廠供料，才能避開關稅問題，對中鋼來說戰略地位深遠。

至於河靜鋼鐵廠第二座高爐順利滿載後，中鋼依合約有權向河靜鋼鐵廠發出每年200萬公噸鋼品的提貨權。不過提貨量多少、提貨時間仍須分月、季、年來協商。

中鋼住金越南公司(CSVC)是中鋼公司結合日本新日鐵住金公司、日鐵住金物產、台塑河靜鋼鐵、新光鋼鐵及春源鋼鐵在越南共同投資設立的冷軋鋼廠，年產能為120萬公噸，是目前中鋼公司在海外最大的投資案，可貼近市場採取全方位的團隊服務。（編輯：楊凱翔）1070622

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