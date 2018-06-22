NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈《1988》男星罹癌　抗癌拍電影台劇新人輩出　打開黃金十年凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

賈吉開轟奠勝基 洋基橫掃水手50勝到手

中央社2018/06/22 08:15
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社記者尹俊傑紐約21日專電）美國職棒MLB紐約洋基隊今天首局以兩發全壘打灌進4分，包括「法官」賈吉2分砲，加上牛棚優異表現，以4比3擊退西雅圖水手隊，系列賽3連勝，本季第50勝到手。

洋基下午在主場面對水手，延續昨晚靠再見全壘打逆轉勝的氣勢，1局下，開路先鋒佛瑞澤（ClintFrazier）安打上壘，賈吉（Aaron Judge）在滿球數情況下，將派克斯頓（James Paxton）一記時速95.8英哩（154公里）的速球扛出中右外野全壘打牆，本季第19轟出爐。

昨晚擊出再見轟的史丹頓（Giancarlo Stanton）隨後登場，擊出中外野方向深遠飛球，眼見就要飛出牆外，水手中外野手哈尼格（Mitch Haniger）騰空躍起將球沒收，上演超美技接殺。

2人出局後，洋基攻勢再起，新秀托瑞斯（GleyberTorres）安打上壘後，安杜哈（Miguel Andujar）揮出右外野方向2分砲。這是他本季第10轟，成為洋基隊史第5位明星賽前累積10轟的菜鳥。

水手2局上發動反攻，克魯斯（Nelson Cruz）保送上壘後，席格（Kyle Seager）揮出右外野方向全壘打，這發2分砲是他本季第13轟。

6局上，克魯斯與席格連續安打，甘默（Ben Gamel）在2人出局情況下敲出中外野方向平飛安打，水手落後分差縮小到1分。但在洋基3任後援投手聯手封鎖下，水手未再攻下分數，終場以3比4輸球，系列賽慘遭橫掃。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後表示，能在主場橫掃本季戰績翻身的水手，感到非常滿意。他特別讚許牛棚本季表現，面對密集賽程，球員都能在必要時刻挺身而出，貝坦塞斯（Dellin Betances）恢復明星身手尤其關鍵。

洋基先發投手塞維里諾（Luis Severino）主投5.2局，被敲8支安打，責失3分，送出5次三振，平本季單場最少紀錄，仍拿下本季第11勝，與克里夫蘭印地安人隊王牌克魯柏（Corey Kluber）並列本季最多勝投手。

塞維里諾坦言，今天狀態欠佳，用球量偏高，但能擊敗水手感覺很棒。他說，這場勝利牛棚功不可沒，洋基本季團隊戰力堅強，隊友彼此幫忙，不會特別在意是否是大聯盟戰績最佳球隊。

洋基拉出4連勝，近21戰拿下17勝，成為本季大聯盟第2支達到50勝的球隊。水手則苦吞4連敗，本季首次客場系列賽被橫掃。（編輯：屈享平）1070622

天氣悶熱 北部防午後大雷雨河靜鋼廠助威 中鋼行銷全東...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan