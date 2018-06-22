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港股盤前—A股不回升，港股無運行！

鉅亨網2018/06/22 08:24
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今天推介 : 莎莎（178）

1）港股週四高開低走並繼續受 A 股拖累。承接前晚美國科技股強勢，恒指高開 67 點後升幅曾擴大至 186 點，但 A 股近半場倒跌，亦拖累港股向下，午後更越跌越多，並以近全日低位收市，收報 29,296 點，創今年收市新低地大跌 401 點並跌穿牛證重貨區。大市成交按日下跌約 6% 至 1035 億。滬深港通成交金額按日上升約 21% 至 122 億，流向方面又轉為淨流出，但金額只是約 1.3 億。

板塊方面，半導體表現出色，水泥和煤炭股也優於大市。舜宇（2382）受大行調低評級而急挫，中資証劵商則是重災區，多隻更創下今年新低。人民幣敏感股如內航及紙業也較弱。做空方面，佔大市成交輕微上升至 12.2%。牛熊証重貨區方面，熊証重貨區下移至 30700-30799，牛証則在 29000-29299。

簡評：港股 A 股化這用語已流行多年，相信這星期的港股走勢更把它表露得活靈活現。A 股的下跌頗不尋常，在官媒的護航和預告降準下仍反覆低走，且一浪低於一浪，走勢上極為不妙。持續的強美元和弱人民幣或許是個解釋，昨天筆者所寫的維穩論也像不攻自破。401 點的跌幅但成交減少，情況稍比週二的大跌市為好。從牛熊証的分佈上看，再往下尋底的機會極大。

在這形勢下，有兩類股份或可優先注意。其一是在這跌浪中盡顯強勢，逆市造好的，如天能（819）、華虹（1347）、莎莎（178）等等。其二是公司不停回購股份的，如創科（669）及理文造紙（2314）。整體而言，筆者覺得企業盈利沒有轉差，但市場氣氛卻糟透。A 股不回升，港股也無運行也！

2）美股三大指數週四全面報跌。除貿易戰憂累外，美國最高法院周四裁定州政府可強制向網上零售商徵銷售稅，亞馬遜股價應聲下跌，拖累科技股表現，道指最多挫 251 點，收市下跌 198 點或 0.8%，錄八連跌。標指和納指則分別下跌 0.63% 及 0.88%。另傳 OPEC 將達增產共識，油價再回落。十年期國債債息下滑至 2.899%。港股 ADR 下跌 152 點，相當於恆指 29143 點水平。

3）新股訊息 
內地放射性藥品產品研究開發商中國同輻 (1763) 今天起招股，每股招股價 17.8 元至 24.2 元，一手 200 股。股份招股日期至下周三 (27 日) 中午截止；預期下月 6 日主板掛牌。

4）蘋果日報 ： 力寶華潤（156）公佈其附屬公司動用 1.55 億元買入騰訊掛鈎票據，兌換價為每股騰訊股份 384.8 元，其觸發條款簡單，若果騰訊股份 7 月 25 日收市價，相等或高於上述兌換價，即可收回 1.57 億元，回報率為 1.2%，年化回報率則為 20.15%，即單月賺約 200 萬元。若果低於兌換價，則須承接相關騰訊股份，按每張掛鈎票據可獲 1,299 股騰訊之基準計算，而掛鈎票據總數為 314 張，即接近 40.78 萬股騰訊股份。

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