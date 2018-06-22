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美股跌跌不休 台股半年線支撐再受挑戰

中央社2018/06/22 08:22
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北22日電）美中貿易戰持續打擊投資人信心，美股連續8個交易日走跌，台股難逃外資提款壓力，分析師表示，半年線10833點支撐力道恐再度受到挑戰。

美股4大指數同步走跌，道瓊工業指數下跌196.10點、跌幅0.80%、收在24461.70點，NASDAQ指數下跌68.56點、跌幅0.88%、收在7712.95點，S&P 500指數下跌17.56點、跌幅0.63%、收在2749.76點，費城半導體指數下跌17.59點、跌幅1.26%、收在1381.01點。

分析師表示，雖然NASDAQ指數走勢相對偏強，但仍難抵薄弱的市場信心，加上兩大多頭指標蘋果(Apple)、特斯拉(Tesla)走跌，拖累美股表現持續弱勢，道瓊工業指數更是連續8個交易日下跌，下跌幅度逼近千點，台股也在外資賣超不止下，不但季線10889點難保，半年線也恐怕遭到摜破。

法人也指出，外資賣壓持續，投信也趁季底陸續結帳，上半年漲幅較大的族群包括被動元件、金屬氧化物半導體場效電晶體(MOSFET)、二線光學等是否重新受到買盤青睞，將是內資能否撐住盤勢的指標。

此外，今年以來賣超逾新台幣2000億元的外資何時賣超開始縮減，甚至轉站買方，也是市場信心關鍵，尤其是外資在台指期淨多單部位已降至3.12萬口的相對低檔，也讓投資人承接意願縮減。

歐股表現也是全盤皆墨，法國股市下跌56.29點、跌幅1.05%、收在5316.01點，德國股市下跌183.25點、跌幅1.44%、收在12511.91點，英國股市下跌70.96點、跌幅0.93%、收在7556.44點。（編輯：楊玫寧）1070622

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