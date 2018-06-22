歐盟正式反擊 對價值28億歐元美國貨課徵關稅

為以眼還眼回應川普對歐洲輸美鋼鋁課徵高額關稅的決定，歐盟也針對價值28億歐元（約新台幣845億元）美貨徵稅。

歐洲擁有5億人口龐大市場，各地海關機構現將課徵關稅，帶漲超市和工廠等美製產品價格。

根據歐盟官方日誌，這項關稅措施從午夜（台北時間22日上午6時）起生效，此舉恐讓全球股市早已因中美貿易緊繃而驚惶不安的局面惡化。

（中央社布魯塞爾21日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）今天宣布對波本威士忌、牛仔褲和重型摩托車等代表性美國貨課徵報復性關稅，揭開與美國總統川普間貿易戰的序幕。

歐盟主管貿易事務執行委員馬姆斯壯（CeciliaMalmstrom）本週指出，擁有28個成員國的歐盟「別無選擇」，只能在「美國單方面和不合理的決定」後，採取課稅手段。

同時在美國對加拿大和墨西哥課稅下，貿易爭端已加重全球貿易戰陰霾，讓擔心這種發展恐對全球經濟帶來重大影響的金融市場更加感到憂懼。

北歐斯安銀行（SEB）首席經濟學家博格奎斯特（Robert Bergqvist）告訴法新社：「我們已處於貿易戰…這場貿易戰正在逐步加溫。」

川普3月揚言對鋼和鋁分別課徵25%和10%關稅後，歐盟也草擬關稅清單。這項清單並未明確指名品項，但歐盟執行委員會主席榮科（Jean-Clau de Juncker）當時表明，歐盟將對「哈雷大衛森（Harley-Davidson）機車、波本威士忌和Levi's牛仔褲」課稅。

蔓越莓、蔓越莓汁、柳橙汁、甜玉米和花生醬也名列針對項目中。

此外，這項清單對服飾、床單用品、男用皮鞋、眼妝和唇膏，以及許多鋼製產品也帶來影響。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1070622