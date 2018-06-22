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投信：企業獲利佳 亞股下半年走勢看俏

中央社2018/06/22 08:34
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北22日電）亞股今年上半年除了台股、印度股市外多呈現跌勢，投信認為，亞股企業盈餘表現穩健，且近半數持續成長，看好基本面有優勢下，有機會下半年再漲。

摩根亞太入息基金產品經理張致寧表示，亞洲市場今年受到美中貿易戰爭、川金會談、東協選舉等不確定因素干擾，加上美元意外轉強、美債殖利率上升等衝擊，導致外資獲利漲多部位而出脫亞洲資產，造成亞股波動大增。

不過，觀察亞洲景氣與獲利數據仍維持穩定增長趨勢不變，且回顧歷年每當美國利率趨升環境，與全球景氣連動度高的亞股，通常漲勢表現能領先全球市場，在亞洲企業獲利表現佳與前景看升趨勢下，仍有利吸引外資回流。

張致寧指出，亞洲國家中，高達6個國家2018年的企業每股獲利成長可望達雙位數水準；其中以印度28%年增率最佳，另外包括菲律賓、馬來西亞、泰國、台灣等，今明兩年每股獲利預估則有望為正成長，顯示亞洲整體企業獲利表現不俗，股市上半年走勢較為弱勢，主要是受到國際資金撤出等影響，並非基本面轉壞。

張致寧表示，從整體趨勢來看，亞洲2018年獲利上修企業家數正式超越下修，獲利上調趨勢不變，有助於下半年待外部不確定因素解除後，國際資金能率先回補亞洲市場，進一步推升股價彈升。（編輯：蘇志宗）1070622

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