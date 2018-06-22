投信：企業獲利佳 亞股下半年走勢看俏

（中央社記者田裕斌台北22日電）亞股今年上半年除了台股、印度股市外多呈現跌勢，投信認為，亞股企業盈餘表現穩健，且近半數持續成長，看好基本面有優勢下，有機會下半年再漲。

摩根亞太入息基金產品經理張致寧表示，亞洲市場今年受到美中貿易戰爭、川金會談、東協選舉等不確定因素干擾，加上美元意外轉強、美債殖利率上升等衝擊，導致外資獲利漲多部位而出脫亞洲資產，造成亞股波動大增。

不過，觀察亞洲景氣與獲利數據仍維持穩定增長趨勢不變，且回顧歷年每當美國利率趨升環境，與全球景氣連動度高的亞股，通常漲勢表現能領先全球市場，在亞洲企業獲利表現佳與前景看升趨勢下，仍有利吸引外資回流。