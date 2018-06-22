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〈鴻海股東會〉去年營收年增未達10% 郭董向股東鞠

鉅亨網2018/06/22 09:28
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鴻海 (2317-TW) 今 (22) 日舉行股東會，董事長郭台銘表示，儘管去年全球環境有很多變數，包括匯率等等，但是公司營收年增率僅有 8%，未能達成承諾股東要成長 10% 的目標，因此要向股東致歉。

郭台銘也一改過去在股東會就開講的慣例，郭台銘揚起手中的議事手冊，直接宣讀內容。郭台銘表示，今年的營收及獲利，我們有好幾套的方案，後續將會為股東說分明。

郭台銘表示，今年起的未來三年是集團走向大數據、人工智慧、工業互聯網的「工作年」。公司將以實體經濟為核心，布局三張網，包括智能製造、健康互聯網及資訊安全。

郭台銘表示，過去一年科技產業正發生結構性與商業模式的轉變，全球化競爭打破了國家疆界，軟硬結合趨勢愈發明顯。展望今年，全球經濟在美國稅改、歐洲及亞洲發達經濟體的增長，將穩定擴張。但尚須留意通膨及升息速度的不確定性。另外，中國經濟持續受到調結構的影響，IMF 預期經濟增速將放緩。其他新興國家亦面臨通膨、失業、成長變緩等不同問題，再加上科技產業生態結構的快速變遷，都將使今年面臨挑戰。

郭台銘指出，在這樣的大環境之中，我們必須以跨廠區、國際化的運作規模，開發工業物聯網的實際應用，協助加快集團轉型為科技平台公司。並將以提質增效及降本減存的競爭力，以「雲、移、物、大、智、網＋機器人」為戰略方向，整合工業大數據、雲端智慧、數據安全管控、區塊鏈金融、智慧製造、智慧供應鏈等，藉由人流、技術流、訊息流、過程流、物流、金流等六流大數據為基礎，邁向萬物聯網的智能社會。

郭台銘表示，集團將持續深耕技術創新，廣納全球英才，在世界舞台上追求卓越。除了在全球建立高速運算雲端中心，集團將在未來 5 年內投資百億元，在全球陸續成立工業互聯網人工智慧應用實驗室、機器人研究院等，全力發展人工智慧以及工業互聯網的應用，不但鼓勵內部同仁學習相關的技術，也與學校合作提供獎學金，希望邀請全球人才菁英加入鴻海集團，替鴻海與人類生活創造最大價值。

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關鍵字鴻海股東會郭台銘致歉營收headline
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