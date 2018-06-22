2分鐘就「繳械」　男想無套硬上遭女一句話逼戴套

新北市一名 28 歲周姓貨車司機，2014 年底曾與援交妹到摩鐵開房，當時周男行徑詭異，被援交妹察覺意圖白嫖、趕忙報警，未料周男卻持刀威脅，並趁警方到場前打算無套性侵援交妹，結果被對方一句話嚇到乖乖戴套，最後花 2 分鐘完事。經新北地院審理後，判處周男 8 年 6 個月。

綜合媒體報導，2014 年 12 月 18 日晚間，周男原與援交妹談定 8 千元價碼、先付款再服務，抵達摩鐵後卻堅持後付款，援交妹驚覺周男可能是想白嫖，拒絕他的請求，並傳訊向應召站求救，周男發現後火大奪走傳播妹手機，應召站連忙報警，同時請摩鐵櫃台打電話到房間。