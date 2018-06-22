2分鐘就「繳械」　男想無套硬上遭女一句話逼戴套

新北市一名 28 歲周姓貨車司機，2014 年底曾與援交妹到摩鐵開房，當時周男行徑詭異，被援交妹察覺意圖白嫖、趕忙報警，未料周男卻持刀威脅，並趁警方到場前打算無套性侵援交妹，結果被對方一句話嚇到乖乖戴套，最後花 2 分鐘完事。經新北地院審理後，判處周男 8 年 6 個月。
綜合媒體報導，2014 年 12 月 18 日晚間，周男原與援交妹談定 8 千元價碼、先付款再服務，抵達摩鐵後卻堅持後付款，援交妹驚覺周男可能是想白嫖，拒絕他的請求，並傳訊向應召站求救，周男發現後火大奪走傳播妹手機，應召站連忙報警，同時請摩鐵櫃台打電話到房間。
未料，周男見摩鐵櫃台來電，竟持刀架在援交妹頸部，威脅她接起電話後不准求救，援交妹乖乖照做後結束通話，下秒竟被周男強逼口交、硬脫內褲欲無套性侵，當下援交妹擔心有生命危險又怕懷孕、染病，急中生智脫口「你不怕我有病嗎？」讓周男嚇到趕緊乖乖戴套，趁著警方抵達前、2 分鐘快速「繳械」，待警方趕到後當場被逮。周男並於去年 10 月被判 8 年 6 個月定讞。
不過，周男遭判刑後並未記取教訓，去年 10 月初再對另名傳播妹施以同手法，強壓對方猥褻、打算硬上，但因應召站連絡不上傳播妹報警處理，才讓周男淫行曝光。新北地院認為周男已是累犯、毫無悔意，依加重強制性交未遂罪判周男 5 年徒刑。全案仍可上訴。