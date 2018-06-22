中國太陽能新政衝擊 產業鏈最多跌價近3成

單晶背面鈍化(PERC)電池報價從每瓦人民幣1.6元，下滑到1.43元，跌幅約10.6%；高效鑽石線切多晶電池報價從每瓦人民幣1.32元，滑落到0.95元，跌幅高達28%。

據市調機構集邦科技調查，單晶太陽能矽晶圓6月來報價自每片人民幣4.2元，滑落至3.65元，下跌約13.1%；多晶太陽能矽晶圓報價也從每片人民幣3元，滑落到2.45元，下跌約18.3%。

集邦表示，今年來多晶太陽能市場需求原本即已低迷不振，產品價格面臨沉重下滑壓力，中國大陸推出新政策，調降太陽能電站標竿上網電價，並凍結一般大型電站安裝，使得市場雪上加霜，產品報價進一步走跌。

單晶太陽能市場在高效發展趨勢下，今年來需求與產品報價相對穩健，但6月來同樣難逃中國大陸新政策衝擊，市場需求趨緩，產品價格出現鬆動走跌。

集邦認為，隨著許多廠商紛紛減產因應，後續太陽能產品價格跌勢可望趨緩，只因需求仍將持續低迷不振，第3季產品價格將緩步走跌，預期第4季隨著中國大陸需求逐步回溫，價格才有望止跌。

中國國家發展和改革委員會、財政部與國家能源局日前聯合發布「關於2018年光伏(太陽能)發電有關事項的通知」，提出將「新投運的光伏電站標竿電價和分布式度電補貼均下調5分錢」。（編輯：楊玫寧）1070622