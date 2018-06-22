NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈18年選秀榜眼　貝格利批國王戰袍離奇落水意外　女騎士魂斷石笱大排凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

中國太陽能新政衝擊 產業鏈最多跌價近3成

中央社2018/06/22 09:44
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者張建中新竹22日電）中國大陸推出新太陽能政策，重創產業鏈，6月來包括單晶、多晶矽晶圓與電池報價全面重挫逾1成，其中，多晶太陽能電池價格跌幅最大，逼近3成水準。

據市調機構集邦科技調查，單晶太陽能矽晶圓6月來報價自每片人民幣4.2元，滑落至3.65元，下跌約13.1%；多晶太陽能矽晶圓報價也從每片人民幣3元，滑落到2.45元，下跌約18.3%。

單晶背面鈍化(PERC)電池報價從每瓦人民幣1.6元，下滑到1.43元，跌幅約10.6%；高效鑽石線切多晶電池報價從每瓦人民幣1.32元，滑落到0.95元，跌幅高達28%。

集邦表示，今年來多晶太陽能市場需求原本即已低迷不振，產品價格面臨沉重下滑壓力，中國大陸推出新政策，調降太陽能電站標竿上網電價，並凍結一般大型電站安裝，使得市場雪上加霜，產品報價進一步走跌。

單晶太陽能市場在高效發展趨勢下，今年來需求與產品報價相對穩健，但6月來同樣難逃中國大陸新政策衝擊，市場需求趨緩，產品價格出現鬆動走跌。

集邦認為，隨著許多廠商紛紛減產因應，後續太陽能產品價格跌勢可望趨緩，只因需求仍將持續低迷不振，第3季產品價格將緩步走跌，預期第4季隨著中國大陸需求逐步回溫，價格才有望止跌。

中國國家發展和改革委員會、財政部與國家能源局日前聯合發布「關於2018年光伏(太陽能)發電有關事項的通知」，提出將「新投運的光伏電站標竿電價和分布式度電補貼均下調5分錢」。（編輯：楊玫寧）1070622

梅蘭妮亞探視移民童 外套印...美股跌不停 台股挫百點失守半年

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan