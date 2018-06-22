鴻海去年營收成長未達標 郭台銘鞠躬致歉

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海董事長郭台銘表示，去年營收沒有達到年成長10%目標，他在股東會現場向股東鞠躬致歉。他指出，今年營收獲利，集團有提出好幾套方案。

鴻海今天上午在新北市土城虎躍廠舉辦股東會，小股東踴躍出席，現場大禮堂不到8時40分已經座無虛席。郭台銘約在9時2分抵達現場親自主持。

郭台銘致詞表示，去年營收沒有達到既定年成長10%目標，他現場向股東鞠躬表示歉意。

他指出，集團每年要增加新台幣3000多億元營收，同仁都非常認真，不過沒有達到目標，他沒有任何理由。