梅蘭妮亞探視移民童 外套印刷字樣惹議

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，詢及這件印有白色筆刷字體的軍式外套，梅蘭妮亞的發言人葛里向（Stephanie Grisham）說，「沒有隱含什麼訊息」。西班牙時裝品牌颯拉（Zara）販售的這件外套售價39美元。

梅蘭妮亞（Melania Trump）身穿這件卡其布外套，準備搭機前往德州的照片迅速在網路上瘋傳，與此同時，白宮正使勁平息各界對拆散移民家庭政策的不滿。

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國第一夫人梅蘭妮亞今天意外前往美墨邊界探視移民兒童，她此行選穿印有「我真的不在意」字樣的橄欖綠外套，引發熱議，不過她的發言人說，這就只是一件外套，沒別的意思。

葛里向說：「就只是一件外套。在今天訪問德州這趟重要行程後，我希望媒體不會把焦點放在她穿了什麼。」

網路流傳著各種臆測之際，葛里向稍後推文說，「#她在意#這不過是一件外套」。

不過，川普總統對此卻有截然不同的見解。川普在梅蘭妮亞返回白宮後不久推文說：「梅蘭妮亞外套背面上的『我真的不在意，你在意嗎？』，是針對假新聞媒體。」

「梅蘭妮亞知道他們有多不老實，而她確實不再在意。」

梅蘭妮亞抵達德州麥卡倫（Mcallen）時，換下這件具有爭議的綠外套，改穿奶油色的鈕扣式狩獵風格夾克。

不過返回白宮時，她又穿上這件外套，儘管華府地區天氣悶熱潮濕。

網友Desiree Valenzuela說：「我要找一件舊夾克和一罐白漆，上頭寫著『我在意，你在意嗎？』。」

網友Bunai Di則說，我知道她認得字，為何要選穿這樣的衣服？這跟她的穿搭並不相配，現在是夏天，上頭印的字也不恰當。

但也有人替梅蘭妮亞緩頰，說她只是在搭機時穿著這件外套，到了德州就把衣服換下了。

網友Juliette Van Der Wal說，她可能真的沒那個意思。但她下次應該想得更加周到。這很不尊重人，而且她也不是沒有其他衣服可以穿。（譯者：劉文瑜/核稿：劉淑琴）1070622