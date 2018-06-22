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1個月Hibor升穿1.85% 分析：不排除股市走

鉅亨網2018/06/22 10:01
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小米招股在即，香港銀行同業拆款利率 (Hibor) 繼續上揚，與房貸利率相關的 1 個月 Hibor 昨 (21) 日升穿 1.85%，報 1.8537%，單日升勢加速至 7.6 點子，與美元倫敦銀行同業拆款利率 (Libor) 息差收窄至 23 點子，並已連續 17 個交易日上升，累計升 0.8%。

分析指出，近期中港股走弱，不排除資金從股市撤走，1 個月 Hibor 短線將升穿 2%。

1個月Hibor升穿1.85%。 (圖：香港財資市場公會)
1 個月 Hibor 升穿 1.85%。 (圖：香港財資市場公會)

3 個月 Hibor 再升至 2.0582%，連升 11 日，與 1 個月 Hibor 齊齊再創 2008 年後的 10 年高；隔夜 Hibor 亦抽高至 0.6910% 水平，1 週及 2 週 Hibor 分別升至 1.04143% 和 1.75036%；6 個月 Hibor 升越 2.2%，報 2.20519%；1 年期 Hibor 報 2.5125%。

港匯昨早轉強，一度升至 7.8437 兌 1 美元，為超過半個月以來的高位，稍稍遠離 7.85 的弱方兌換保證，截至香港時間昨晚 9 點，港匯報 7.8456，今 (22) 日最新報 7.8438，或 - 0.02%。

香港《明報》援引星展銀行 (香港) 財資市場部董事總經理王良享表示，近日 Hibor 持續走高，除因美息上調令套利交易活躍外，亦是受大型招股活動影響，短線料續走高，直至追貼美息為止。

他認為，近日中港股走勢較全球市况更差，不排除是因為已有資金從股市撤走，進一步將拆款利率向上推。他相信，1 個月 Hibor 快會升越 2%，但認為市場早已有相關預期，資產價格未必因而有大影響。

中原房貸經紀董事總經理王美鳳對香港《文匯報》指出，由於最優惠利率 (P) 未上調，這次優惠房貸利率仍低至 2.15% 之市場最低水平，加上房貸利率掛鈎的高存息戶口具有抗升息優勢，有助抵消房貸利率支出從而降低實質房貸利率。

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