1個月Hibor升穿1.85% 分析：不排除股市走

小米招股在即，香港銀行同業拆款利率 (Hibor) 繼續上揚，與房貸利率相關的 1 個月 Hibor 昨 (21) 日升穿 1.85%，報 1.8537%，單日升勢加速至 7.6 點子，與美元倫敦銀行同業拆款利率 (Libor) 息差收窄至 23 點子，並已連續 17 個交易日上升，累計升 0.8%。

分析指出，近期中港股走弱，不排除資金從股市撤走，1 個月 Hibor 短線將升穿 2%。

1 個月 Hibor 升穿 1.85%。 (圖：香港財資市場公會)

3 個月 Hibor 再升至 2.0582%，連升 11 日，與 1 個月 Hibor 齊齊再創 2008 年後的 10 年高；隔夜 Hibor 亦抽高至 0.6910% 水平，1 週及 2 週 Hibor 分別升至 1.04143% 和 1.75036%；6 個月 Hibor 升越 2.2%，報 2.20519%；1 年期 Hibor 報 2.5125%。