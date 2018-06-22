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長榮航通過每股配0.7元股利 今年再引進新機

中央社2018/06/22 09:54
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北22日電）長榮航空今天股東會通過配發0.7元股利。董事長林寶水表示，今年長榮航空將引進全台首見波音787-9客機，面對國際詭譎和美中貿易戰風險，長榮航將積極因應但樂觀看待前景。

長榮航股東會中通過去年集團合併財報，合併營收新台幣1635.62億元，年增13.1%，每股稅後盈餘(EPS)1.38元，每股配發股利0.7元，其中現金股利0.2元及股票股利0.5元。

林寶水表示，長榮航空連續3年創造盈餘，照顧股東權益，今年營運還會繼續成長，且維持較高的承載力，貨運也會有不錯的成長，長榮航仍樂觀看待前景。

林寶水指出，今年度引進5架全新飛機，包括全台灣首度引進的2架波音787-9客機和3架波音777全貨機，扣除部分租機到期退租或自有除役機，今年總機隊達77架，新的波音787-9客機將於今年第3季引進，並配合歐洲和東亞等市場闢點或增班計畫。

另外今年會汰除3架A330-200客機及5架波音747貨機，未來在貨運上以新機型提高營運效率，長榮航面對這樣的成長，會繼續努力。總計從今年第3季起5年內會交付24架787-9客機，及今、明兩年交付4架波音777全貨機。

他強調，股東們可能擔心國際油價飆漲，確實近半年油價漲得厲害，全體航空業都會受影響，增加營運成本，長榮航會努力因應這樣的趨勢。

此外，林寶水也認為，美中貿易戰和各地的地緣政治的確是不小的風險，但經營團隊會積極因應。1070622

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