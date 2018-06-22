陳明祺接任陸委會副主委 盼從社會層面關注兩岸

（中央社記者繆宗翰台北22日電）清大社會所所長陳明祺今天向中央社證實，將接任陸委會政務副主委遺缺。他表示，與新上任的海基會秘書長姚人多是老同事，希望透過海陸兩會緊密合作，從社會層面關注兩岸。

聯合報今天報導，行政院大陸委員會懸缺的兩位副主委，將由清華大學社會學研究所所長陳明祺及陸委會主任秘書李麗珍出任。配合陸委會組改，陳明祺將接任陸委會政務副主委，李麗珍則升任常務副主委。

陸委會發言人邱垂正上午對中央社記者表示，相關人事案仍未完成必要程序，稍晚會加以說明。

陳明祺上午接受中央社記者採訪時證實，自己確實受到陸委會主委陳明通諮詢，也願意出任襄助。學期已接近尾聲，他下周交接完所務事宜，即可借調赴陸委會就任，目前會配合陸委會人事流程。