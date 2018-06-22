巴克萊提3大理由看壞歐元 預期年底兌美元貶至1.1

過去幾週的歐洲政治動盪，加上歐洲央行 (ECB) 發布的 6 月貨幣政策聲明，維持適度寬鬆立場，使市場如今看空歐元情緒濃厚。巴克萊 (Barclays) 週四更一口氣將歐元兌美元預測下調 10%，預測今年第 4 季貶至 1 歐元兌 1.12 美元。

歐元兌美元匯率週四下挫 0.29%，報 1.1544。今年原本到 4 月底前，歐元還升值 4%，但此後情勢逆轉，不僅升幅回吐，今年以來累計貶值 3.7%。

歐元兌美元

對歐元看法改變，很重要的原因在於美國與歐元區經濟進展的分歧。美元復甦之外，市場擔憂義大利的政局，以及德國日益脆弱的政治局勢。