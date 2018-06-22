NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈18年選秀榜眼　貝格利批國王戰袍離奇落水意外　女騎士魂斷石笱大排凱擘大寬頻500M只要$799
鉅亨網

巴克萊提3大理由看壞歐元 預期年底兌美元貶至1.1

鉅亨網2018/06/22 10:07
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

過去幾週的歐洲政治動盪，加上歐洲央行 (ECB) 發布的 6 月貨幣政策聲明，維持適度寬鬆立場，使市場如今看空歐元情緒濃厚。巴克萊 (Barclays) 週四更一口氣將歐元兌美元預測下調 10%，預測今年第 4 季貶至 1 歐元兌 1.12 美元。

歐元兌美元匯率週四下挫 0.29%，報 1.1544。今年原本到 4 月底前，歐元還升值 4%，但此後情勢逆轉，不僅升幅回吐，今年以來累計貶值 3.7%。

歐元兌美元

對歐元看法改變，很重要的原因在於美國與歐元區經濟進展的分歧。美元復甦之外，市場擔憂義大利的政局，以及德國日益脆弱的政治局勢。

巴克萊貨幣策略師 Nikolaos Sgouropoulos 指出，有 3 大理由，歐元兌美元還將下挫。首先，美國經濟強勁，歐洲成長疲軟，成為最主要驅動歐元下跌的力量。也因為如此，兩地央行貨幣政策分歧，構成了歐元向下的第二個理由。

根據 Fed 會議紀錄，今年美國聯準會更傾向升息 4 次，高於外界原先預估的 3 次。而歐洲央行本月表示，他們不會考慮在 2019 年第 3 季之前升息，則讓歐元區利率前景惡化。

造成歐元下挫的第 3 個理由，則是政治風險。義大利政府將於 10 月向歐盟執委會提交首次預算，這次預算可能違背歐盟財政的規則，市場擔心，這將引起外交衝突及義大利更多反歐元的情緒。

同樣看壞歐元的還有瑞士信貸 (Credit Suisse)。瑞信預計今年第 4 季歐元兌美元將跌至 1.12，接下來小幅回升，在 2019 年第 2 季回到 1.14。

瑞信外匯策略主管 Shahab Jalinoos 除指出政治動盪問題之外，也認為美中貿易衝突有利於美元，也會對歐元區帶來負面影響。

今年 4 月中旬以來，美元指數已上漲近 7%。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字afp歐元美元headline
1個月Hibor升穿1.8...不放棄避開貿易戰最後希望 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan