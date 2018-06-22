歐元區同意減免債務 希臘將結束紓困歲月

（中央社盧森堡21日綜合外電報導）歐元區國家財政部長今天同意減免希臘債務並支出大筆現金。此舉是希臘退出大規模紓困計畫的一環，雅典當局長達8年的撙節及紓困歲月也將因此告終。

歐元區財長就此談判超過6小時。歐元區消息人士告訴法新社：「我們已針對希臘達成協議。」其他官方消息人士也證實這項說法。

希臘預計8月20日退出紓困計畫，此前歐元區其他19國財長在讓雅典退出協議上面臨壓力。

除了減免希臘債務，歐元區財長同意將希臘貸款展期，延長主要債務的寬限期至10年。

希臘目前債務佔國內生產毛額（GDP）比重已來到180%，幾乎是這個南歐國家年度經濟產出的兩倍。