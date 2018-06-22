邊境哭泣女童 攝影記者：沒想到回響這麼大

（中央社記者顏伶如波特蘭21日專電）一張身穿桃紅上衣、滿頭亂髮的哭泣女童照片，近日橫掃各大媒體。這名年僅2歲，來自宏都拉斯的小偷渡客，成為川普政府移民政策的指標人物。

拍下這張照片的蓋提影像（Getty Images）資深記者摩爾（John Moore）說，為這名哭泣女童按下快門的當下，雖然知道自己正在拍攝「重要影像」，卻完全沒有料想到，後來照片會獲得如此廣大深遠的回響。

照片當中的2歲宏都拉斯女童，被母親帶著偷渡入境美國。她的母親被捕之後，隔離接受搜查，留下女童獨自一人哭著。「時代」雜誌（Time）今天公布以這張照片的女童身影，與川普照片合成在一起，配上「歡迎來到美國」標題，做為7月2日號最新一期封面。