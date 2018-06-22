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邊境哭泣女童 攝影記者：沒想到回響這麼大

中央社2018/06/22 10:04
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者顏伶如波特蘭21日專電）一張身穿桃紅上衣、滿頭亂髮的哭泣女童照片，近日橫掃各大媒體。這名年僅2歲，來自宏都拉斯的小偷渡客，成為川普政府移民政策的指標人物。

拍下這張照片的蓋提影像（Getty Images）資深記者摩爾（John Moore）說，為這名哭泣女童按下快門的當下，雖然知道自己正在拍攝「重要影像」，卻完全沒有料想到，後來照片會獲得如此廣大深遠的回響。

照片當中的2歲宏都拉斯女童，被母親帶著偷渡入境美國。她的母親被捕之後，隔離接受搜查，留下女童獨自一人哭著。「時代」雜誌（Time）今天公布以這張照片的女童身影，與川普照片合成在一起，配上「歡迎來到美國」標題，做為7月2日號最新一期封面。

摩爾接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時說，拍照當天他是隨同美國邊界巡防隊（U.S. Border Patrol）出勤進行採訪任務，拍下女童照片之後，「心裡覺得非常難過。」

摩爾說，很高興看到自己所拍的這張照片，引起社會大眾對於移民問題的討論。他表示，身為一名攝影師，他當然希望照片是獲得完整採用，如同紀實照片一樣，而不是用來做為圖檔的一部分，但他理解「時代」雜誌的需求，以及他們想要擴大議題的用意。

他也說，對於這張照片觸動廣大群眾的內心，他感到非常欣慰。他說，在這行已經很多年，很多時候報導自認為非常重要的新聞，但後來卻沒能獲得大眾回應，「這張照片似乎深深打動很多人，對我個人來說也是一張感觸良多的照片。」（編輯：紀錦玲）1070622

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