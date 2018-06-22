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工業富聯表現不如預期？　郭董：像航空母艦轉彎需要時間

記者許家禎／土城報導2018/06/22 10:26
▲外界認為，日前到大陸上市的工業富聯表現不如預期，郭董說，未來絕對是工業互聯、虛實整合的時代，集團正在轉型中，就像航空母艦戰鬥群的轉彎，需要一點時間！（圖／記者許家禎攝 , 2018.6.22，翻攝自現場轉播畫面）
▲外界認為，日前到大陸上市的工業富聯表現不如預期，郭董說，未來絕對是工業互聯、虛實整合的時代，集團正在轉型中，就像航空母艦戰鬥群的轉彎，需要一點時間！（圖／記者許家禎攝 , 2018.6.22，翻攝自現場轉播畫面）

鴻海股東會今（22）日登場，股市聞人阿土伯發言指出，雖一直對郭董有信心，但今天郭董好像有點鬱卒，還提到日前到大陸上市的工業富聯表現不如預期，要郭董「上市在台灣上市就好」，不然可能錢投進去拿不回來。郭董回應，未來絕對是工業互聯、虛實整合的時代，集團正在轉型中，就像航空母艦戰鬥群的轉彎，需要一點時間！

鴻海股東會上阿土伯說，相對於去年郭董的滿面春風，今年好像有點鬱卒。郭董特別起身回應，笑說「難道今年不滿面春風嗎？」，阿土伯說「春風中帶點鬱卒啦」。他說，他一直都對郭董很有信心，因此股價掉到80多元也沒有賣掉，但希望股利能多發一點。

阿土伯還說，近來工業富聯（FII）在大陸上市成績不如預期，而因為兩岸法規不同，因此台灣投資人想參與也不行，建議郭董「上市在台灣上市就好，不要到大陸上市，因為可能（投資）進去拿不回來」。

郭董回應，在全球經濟的時代，這段時間，經營團隊沒日沒夜都在努力，自己也才剛從美國飛回來。他說集團在轉型的過程中，就像航空母艦戰鬥群的轉彎，需要一點時間。

他進一步說明，像中美貿易戰雖名為貿易戰，但實際上是製造業的戰爭，且全世界網路公司也在轉型，甚至買線下實體店，德國工業4.0也都是，全世界都在虛實結合。製造業實體經濟加上虛擬互聯網絕對是未來全世界，國與國、行業與行業之間，經濟實力角逐的戰場。

郭董舉例，手機網路再發達但口渴不可能拿手機解渴，要解渴還是要張開嘴巴喝水，嘴巴吃的就是實體經濟。因此下個10年、20年絕對是工業互聯網、虛實結合的時代，網路經濟再怎麼發達，不可能沒有製造業，強調子公司工業富聯走的方向絕對是正確的，「轉型引擎已經發動，只是需要一點時間」、「沒有鬱卒，有信心」。

 

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鴻海營運未達目標　郭董再度致歉阿土伯又拱郭董選總統　費用肯加碼

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