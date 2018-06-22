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開發金股東會 小股東要求別再購併

中央社2018/06/22 10:13
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北22日電）開發金控今天召開股東常會，由於開發金陸續購併凱基證券、凱基銀行（原萬泰銀行）及入股中國人壽，有小股東發言表示，希望金控別再購併了。

小股東說，開發金近年來頻頻購併，已經喪失原本鼓勵新創的意義。

開發金董事長張家祝表示，購併不是目的、而是手段，希望讓金控的功能更完整、更有競爭力，不是愈大愈好，金控在購併對象的選擇相當慎重，如果對發展沒有好處，不會考慮，會找對未來發展有利、好的公司。

張家祝指出，由於工銀的資金成本太高，為降低資金成本才購併商銀，未來工銀專注在投資，從自有資金的投資到幫別人投資的資產管理，目前首要之務是先將轉型做好。

凱基銀行工會理事長方姚駿也在股東會中質疑，銀行分行頻頻搬遷，不但費用驚人，也因而流失客戶，例如之前內湖分行搬遷，流失的客戶到現在還找不回來，這也造成基層員工大舉離職，大多跑去人力短缺的元大銀行。

也有小股東質疑，銀行員工為何新人流動率高、高薪外聘中高階主管，但這些主管專長只在財富管理卻不懂後台，效益不彰，要求增加內升的空間。

凱基銀總經理張立荃表示，凱基銀消金貸款一直成長，截至第1季房貸餘額新台幣670億元，每個月淨增10億元，個人無擔保放款逾200億元，現金卡維持140億元規模，消金放款破千億元。

張立荃指出，理財的手續費收入是銀行成長的關鍵，每年獲利成長約16%，企業金融、消費金融都在成長，手續費的占比要能提高，現在用人不容易，希望延攬人才、留住人才。（編輯：蘇志宗）1070622

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