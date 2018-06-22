開發金股東會 小股東要求別再購併

（中央社記者田裕斌台北22日電）開發金控今天召開股東常會，由於開發金陸續購併凱基證券、凱基銀行（原萬泰銀行）及入股中國人壽，有小股東發言表示，希望金控別再購併了。

小股東說，開發金近年來頻頻購併，已經喪失原本鼓勵新創的意義。

開發金董事長張家祝表示，購併不是目的、而是手段，希望讓金控的功能更完整、更有競爭力，不是愈大愈好，金控在購併對象的選擇相當慎重，如果對發展沒有好處，不會考慮，會找對未來發展有利、好的公司。

張家祝指出，由於工銀的資金成本太高，為降低資金成本才購併商銀，未來工銀專注在投資，從自有資金的投資到幫別人投資的資產管理，目前首要之務是先將轉型做好。