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台股盤中─資金匯出權值股壓力大 一度大跌逾百點摜破

鉅亨網2018/06/22 10:22
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台股今 (22) 日受到新台幣貶值影響，造成短線對沖基金加速賣股、匯出資金等避險動作，高流動性的台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 所受壓力最大，拖累大盤表現，指數一度重挫逾百點，跌破季線與半年線支撐。

受到市場短線賣壓出籠影響，台股加權指數盤中下跌逾 100 點，跌破季線及半年線，證券分析師張陳浩指出，台股今日盤中跌到本周新低，尾盤可望受到逢低買盤帶動下收歛跌幅。

由於美元指數強勢，造成新台幣貶值，證券分析師黃漢成指出，台幣貶值造成短線對沖基金，針對包括台灣在內等新興市場加速賣股、匯出資金避險，但是從另一方面來看，由於新台幣貶值有助外銷電子產業第 1 季匯損回沖，及 6 月營收回升，各檔股價已有一段跌幅，可望激勵另一波買盤進場。

台股今日盤中市場聚焦鴻海 (2317-TW) 股東會，開盤指數在 10901.25 點，也是今日盤中最高，最低跌到 10828.86 點，黃漢成預估，今日全場成交值在 1500-1600 億元之間。

黃漢成也強調，台積電將在下周一除息，預計除息 8 元，今日盤中賣壓部分來自因稅賦考量的出脫壓力，除息後又可望成為買盤增添台積電上漲機會；此外，國泰金、富邦金也將在下周除息，同樣可能有除息後買盤回籠狀況出現。

台股今日光碟片族群中環 (2323-TW)、錸德 (2349-TW) 走勢也不佳，市場仍聚焦在漲價被動元件、整流二極體等類股上。

在亞洲區域股市表現上，日、韓股及上證指數早盤皆下跌，其中上證跌勢最兇猛。

台股日 K 線圖
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