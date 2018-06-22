不放棄避開貿易戰最後希望 傳白宮官員力圖與中國重啟

美國上週五 (15 日) 宣布將對中國 500 億美元商品徵收 25% 關稅，其中第一步總價值 340 億美元的 818 項商品正式課徵時間為 7 月 6 日。美方仍在努力重啟與中國對話，代表仍有部分勢力希望找到和解之道，而不是坐視讓中美貿易戰正式爆發。

趕在美國對中國課徵關稅於 7 月 6 日正式生效之前，消息人士指出，部分白宮人士仍在試圖重啟與中國的談判，以避免貿易戰真正爆發。

不過，只要川普政府內部的鷹派人士仍堅持懲罰北京，近期相關談判實現的機會就很渺茫。目前看來，美國總統川普對中國的立場未見退縮。而中國方面也不干示弱，昨 (21) 日中國商務部新聞發言人高峰更回應，如果美方推出所謂的徵稅清單，中方已經做好充分的準備，將綜合使用包括數量型工具和質量型工具在內的各種舉措，作出強有力的回應。

目前中美貿易戰即將開打的陰影仍持續盤旋在美股上方，道瓊工業平均指數已連續第八天走跌。中國股市 19 日更爆發股災，跌破 3000 點大關，昨日更失守 2900 點，至截稿為止，上証指數報 2846.15 點，跌 1.03%。

上證指數日線走勢圖 (近一年以來表現)

白宮內部部分人士希望請到素有「救火隊長」稱號的王岐山訪美，再次就貿易問題與美斡旋。事實上，有關王岐山可能訪美的風聲，早在前幾天就在媒體上傳得沸沸揚揚，指王岐山將在 6 月底或 7 月初訪美，就中美貿易問題進行磋商。

不過，川普政府對於與中國談判的看法分歧，專家認為在擺平歧見前，王岐山訪美機率不大。美國貿易代表 Robert Lighthizer 和白宮貿易顧問 Peter Navarro 等強硬派希望能藉此推動中國政策進行結構性變革。財政部長 Steven Mnuchin 和美國國家經濟委員會主席 Larry Kudlow 則傾向接受降低中美雙邊貿易赤字的協議。