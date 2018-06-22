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擔心債務連累子女　夫妻車內燒炭獲救

記者李春台／桃園報導2018/06/22 11:29
▲張姓夫妻擔心債務連累子女，開車到機捷A16站橋下燒炭輕生。所幸子女機警報警救回寶貴的生命。（圖／大園分局埔心派出所提供 , 2018.06.22）
▲張姓夫妻擔心債務連累子女，開車到機捷A16站橋下燒炭輕生。所幸子女機警報警救回寶貴的生命。（圖／大園分局埔心派出所提供 , 2018.06.22）

桃園市大園區一對40多歲的張姓夫妻，因積欠朋友債務無力償還，今(22)日凌晨開車至桃園機場捷運A16站橋下意圖燒炭輕生，警方接獲其兒女報案後，利用手機定位系統找到張姓夫妻，及時挽救2條寶貴的生命。

張姓兄妹(兄27歲、妹22歲)今日凌晨1時許，至大園警分局埔心派出所報案，稱其父母趁著深夜時分偷偷開車出門，並傳了簡訊要他們好好照顧自己，透露出輕生的念頭。兄妹倆回撥時父母手機均已關機，四處尋找都沒看到人，相當地著急，請警方幫忙協尋。


▲張姓夫妻輕生，放在休旅車後行李箱的炭盆。（圖／大園分局埔心派出所提供 , 2018.06.22）

埔心派出所值班員警獲報後立即利用手機定位系統，查出張姓夫妻最後發話位置，就在轄內桃園機場捷運A16站附近，於是立即前往搜尋，果然在橋下找到張姓夫妻所駕駛的車輛。員警上前查看發現車門沒鎖，一打開門就聞到濃濃的燒炭味，車內的張男意識還算清楚，但其太太卻已全身癱軟、奄奄一息，員警見狀趕緊通知救護人員前來將2人送醫，所幸經治療後已無大礙。


▲警方一打開門就聞到濃濃的燒炭味，車內的張男意識還算清楚，但其太太卻已全身癱軟、奄奄一息，員警見狀趕緊通知救護人員前來將2人送醫。（圖／大園分局埔心派出所提供 , 2018.06.22）

對於輕生原因，張男僅表示是因為積欠朋友債務還不出來，不想連累兒女，才會一時想不開，其餘則不願多談，但他也表示之後會好好努力想辦法解決問題，不會再讓家人擔心。張男的兒女則感謝警方及時找到人，救回父母的性命，否則一夜痛失2名至親，真的不知道該怎麼辦才好。

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