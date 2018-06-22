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台灣奧客超棘手！日人點出關鍵　網推爆：中肯又精闢

生活中心／台北報導2018/06/22 11:02
▲住在台灣的日本人認為，台灣奧客多的原因在於台人「重視面子」。圖為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／NOWnews 資料照）
▲住在台灣的日本人認為，台灣奧客多的原因在於台人「重視面子」。圖為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／NOWnews 資料照）

奧客無所不在！台灣奧客文化的情形愈發嚴重，令許多服務業相當為難。一名住在台灣的日本人就在臉書分析台日奧客的差異，精闢點出台灣奧客相當「重視面子」，常以「自創邏輯」攻擊店家再裝可憐公開報復，情況棘手，認為「奧客的存在是國家的癌」，台灣在決心禁用吸管前，更應先擬定對策應付奧客。

「色色的日本人的歐吉桑」中坂先生表示，台日兩地都有奧客存在「奧客的感覺跟蟑螂差不多」，是大家都非常討厭的存在。他認為，台日奧客在邏輯方面有不同差異，日本奧客會曲解店家規則，找到可突破的邏輯、主張自己的合理性，但只要店家解釋清楚就可接受。

然而，台灣奧客則會以「自己的邏輯」攻擊店家，不管店家規定如何，只要自身邏輯不被接受就會認為店家有錯，要求道歉！更棘手的是，台灣奧客喜愛在社群網路、群組等平台公開指責店家，並不顧店家隱私公布一切資訊，煽動大家給店家洗負評。


▲「色色的日本人的歐吉桑」在臉書分析台日奧客差異，精闢解析台灣奧客特徵，令眾多網友大呼中肯！（圖／翻攝自「色色的日本人的歐吉桑」臉書）

之所以造成台灣奧客眾多的原因，中坂先生指出關鍵可能是「民族性」。他認為「台灣人非常重視面子，所以他們覺得自己的面子被損害了，就變身奧客」，相較日本人反而不那麼重面子「我們非常重視有沒有合理性的邏輯」，並能認出擁有奧客因素的人，「但是台灣的話，一般人突然變成奧客」、「客人越來越任性，有一天可能變身奧客」。

最後，中坂先生也說，在台灣決心禁用吸管前，好好考慮奧客的對策會較好，畢竟「奧客的存在是國家的癌」。對此，許多網友都紛紛留言「身為服務業只想大喊沒錯！台灣奧客真的就是長那樣！很精闢的分析」、「色歐吉桑為什麼每次都可以這麼中肯又精闢呢！！！？」、「當客服多年，完全同意對台灣奧客的評論，而且台灣奧客會拿出很沒有常識的理由，以為大家跟他一樣沒常識」大推中坂先生分析實在太中肯！

關鍵字奧客面子棘手色色的日本人的歐吉桑
弟弟衛生紙用很兇　真相竟然是…

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