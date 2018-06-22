郭台銘：目標明年多發現金股利給股東

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海董事長郭台銘表示，他也希望給股東多發現金股利，期盼明年股東可以提早提議，明年股東會前可徵詢法人股東和個人股東意見，朝目標比今天更好。

鴻海今天上午在新北市土城虎躍廠舉辦股東會。會議進行到臨時動議階段，股東阿土伯發言。

阿土伯說，感覺最近郭董很鬱卒，股東希望股利可以多加一點。股東們對於減資也不太了解，但他個人建議減資應該要多加10%，因為減資可讓股本變小，增加殖利率。他說，現在鴻海股價在80多元，他個人也也沒有賣掉股票，長期投資。

阿土伯鼓勵郭董，說鴻海集團這陣子非常辛苦，旗下工業富聯（FII）在中國大陸上市，股東們比較不諒解，因為遊戲規則不一樣。