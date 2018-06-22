總統：中國打壓力道增加 台灣續與美國合作

（中央社記者葉素萍台北22日電）總統蔡英文今天說，中國對台打壓的力道不斷地增強，但中國的打壓不會改變台灣走向世界的決心，台灣會持續與美國以及理念相近的國家合作，為區域的和平、繁榮跟穩定做出貢獻。

蔡總統今天在總統府接見華府智庫布魯金斯研究所台海比較政治研究新秀學者團，訪賓包括前美國在台協會主席卜睿哲（Richard Bush）。

蔡總統致詞提到，在座學者長期關注兩岸關係及台灣政經發展，她期待學者分享對區域情勢的觀察與建議。

她說，相信各位都注意到，近來亞太地區的情勢，不論是在台海、南海或是韓半島，正在發生許多變化，台灣身為國際社會負責任的一員，始終努力維持兩岸現狀，確保亞太地區的和平繁榮發展。