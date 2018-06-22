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中央社

NBA選秀狀元艾頓 靠禁區宰制力重現中鋒價值

中央社2018/06/22 10:30
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者李晉緯台北22日電）NBA選秀狀元艾頓（DeAndre Ayton）身材條件極佳、進攻能力備受肯定，在禁區的宰制力十足，有他加入NBA，讓人期待中鋒能恢復在聯盟存在的價值。

美國職籃（NBA）選秀會今天在美國紐約進行，握有隊史首支狀元籤的鳳凰城太陽隊，選入來自亞利桑那大學的艾頓，成為今年的選秀狀元。

目前19歲的艾頓已經長到213公分，臂展更達226公分，身材條件極佳的他，在禁區破壞力十足，在籃下已經有十分成熟的進攻技巧，包括背框的低位單打、籃下勾射、禁區內的翻身跳投，大學時期都收到很好的效果，這樣的表現讓艾頓被拿來和前聖安東尼奧馬刺隊傳奇中鋒羅賓遜（David Robinson）相比，這次選秀會上，NBA則以費城76人隊明星中鋒恩比德（Joel Embiid）為樣板，期待艾頓能複製恩比德的成功模式。

攤開艾頓2017-18年賽季在NCAA的數據，他平均每場比賽上場33.5分鐘，可攻下20.1分，整體投籃命中率有61.2％，三分球命中率也達到34.3％，可搶下11.6籃板、送出1.6助攻，另外有0.6抄截、1.9阻攻的成績，大一賽季就獲選太平洋12校聯盟年度最佳球員和年度最佳新人殊榮肯定。

從數據可以看出，艾頓能在禁區單打，也有在三分線外投射的能力，攻擊手段全面，是內外兼修的長人，即便面對包夾防守，艾頓也能將球送到空檔的隊友手上，在進攻端上，尤其在禁區展現的成績及籃球智商令人滿意。

雖然艾頓的投射能力受到肯定，但綜觀NBA現今的生態，即便是長人仍須具備面框攻擊的能力，仔細觀察他的進攻卻可發現，受限腳步不夠靈巧的缺點，當他在外圍接球時，往往只有直接跳投的進攻手段，這樣的模式過於單調，是他未來進入NBA必須持續加強的地方。

相較進攻端上讓人放心情況，艾頓的防守是他較為人詬病之處，因為他即使有令進攻者心生畏懼的身材條件，但在禁區內的防守卻顯得隨性，讓對手即便體型不如他，仍可在籃框附近輕鬆要到球進攻，另外包括卡位、補防的意識不足，常讓對手可以輕易切入進攻籃框，這是他進入NBA後必須立即改善的缺失。（編輯：黃于）1070622

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