NBA選秀狀元艾頓 靠禁區宰制力重現中鋒價值

（中央社記者李晉緯台北22日電）NBA選秀狀元艾頓（DeAndre Ayton）身材條件極佳、進攻能力備受肯定，在禁區的宰制力十足，有他加入NBA，讓人期待中鋒能恢復在聯盟存在的價值。

美國職籃（NBA）選秀會今天在美國紐約進行，握有隊史首支狀元籤的鳳凰城太陽隊，選入來自亞利桑那大學的艾頓，成為今年的選秀狀元。

目前19歲的艾頓已經長到213公分，臂展更達226公分，身材條件極佳的他，在禁區破壞力十足，在籃下已經有十分成熟的進攻技巧，包括背框的低位單打、籃下勾射、禁區內的翻身跳投，大學時期都收到很好的效果，這樣的表現讓艾頓被拿來和前聖安東尼奧馬刺隊傳奇中鋒羅賓遜（David Robinson）相比，這次選秀會上，NBA則以費城76人隊明星中鋒恩比德（Joel Embiid）為樣板，期待艾頓能複製恩比德的成功模式。