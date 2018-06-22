〈開發金股東會〉完成4階段轉型更具競爭力 小股東卻

張家祝表示，開發金去 (2017) 年收購中壽 (2823-TW) 股權後，已順利完成 4 階段轉型，目前持有中壽股權已達 34.96%，從此進入創投私募股權、證券、銀行、壽險四引擎時代。

開發金 (2883-TW) 今 (22) 日舉行股東會，董事長張家祝表示，開發金一路從併購證券、降低直投業務、併銀行、收購壽險，已順利完成 4 階段轉型，從此進入四引擎時代，但是，今天卻有小股東表示，希望開發金不要再併購其他公司，因為併購讓開發金變得「四不像」，對此，張家祝回應，併購不是目的是手段，是希望讓金控功能更完整更有競爭力，因為四引擎助威也讓去 (2017) 年獲利創 11 年新高，這一步走得正確。

不過，卻有小股東發言表示，希望開發金未來不要再併其他公司，因為一路併購，感覺讓開發金已經變得「四不像」。

對此，張家祝表示，過去開發的主體是工業銀行，工銀過去投資雖然做得不錯，但資金成本太高，且時代在變、整個環境也在轉變，所以併了商銀，併購不是目的是手段，是希望讓金控功能更完整更有競爭力，不管併證券、商銀、或壽險都是如此，尤其去年收購了中壽後，完成四引擎後，因此讓去年合併稅後純益達 123.65 億元 (含非控制權益 6.7 億元)，不但重返百億元，更創 11 年新高，每股稅後純益 0.8 元，「這一步走得太對了」。

此外，也有小股東希望開發金不要投資比特幣，張家祝也表示，公司沒碰比特幣，也沒規劃要投資比特幣，因為比特幣值不值得投資在各國都還有各種疑慮，開發金走得是穩健投資，所以不會投資比特幣。