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中央社

美中紐約對話 美指蔡總統務實 中方不講理

中央社2018/06/22 10:34
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者尹俊傑紐約21日專電）美中代表6月上旬在紐約舉行1.5軌對話，美方指蔡總統務實且致力維持現狀，中方舉措不講理且霸凌。中方則認為，台海形勢日趨複雜，警告很可能會引發危機，美中解讀近期兩岸關係的觀點很不一樣。

美國外交政策全國委員會（NCAFP）亞太安全論壇（FAPS）4至5日在紐約舉行年會，邀請美中專家學者探討近期兩岸及美中關係。這場1.5軌（半官半民）對話官方代表，包括美國國務院台灣協調處長何樂進（James Heller）與中國國務院台灣事務辦公室副主任陳元豐。

根據今天公布的對話紀要，與談者都對過去一年兩岸關係進一步惡化表達憂心。

總結討論時，美方代表建議北京設法恢復兩岸對話，防止情勢進一步惡化。由於總統蔡英文現階段不會接受「九二共識」或「一中原則」，兩岸需要恢復對話的新模式。

中方代表說，類似協商必須由非官方但權威的人士透過秘密管道進行，但沒有人知道秘密管道是否存在。北京認為台灣接受「憲法一中」不夠，蔡總統至少要先以某種方式表達兩岸關係「不是國與國關係」，也可凍結台獨黨綱。但美方代表認為難度很高，因為民進黨立場是台灣早已是自治國家。

一名中方代表總結指出，蔡總統似乎無法也不願恢復兩岸對話。

根據紀要，美方在對話一開始表示，過去兩年兩岸關係停滯，儘管過去簽訂的經濟協議持續落實，但雙方似乎都沒有改善關係的急迫感。隨著中國經濟與軍事實力增強，北京似乎認為時間站在中方那邊。在「冷和」背景下，難以找到讓兩岸關係向前的機會。

這名人士說，北京對台「軟的更軟，硬的更硬」，後者近來更加顯眼，包括共軍實彈演習、艦機頻繁繞台，實施網路攻擊、直接干擾台灣社群媒體。在外交場域，中國過去兩年與5個台灣前友邦建交，並阻撓台灣參與世界衛生大會（WHA），連台灣記者也不得其門而入。

美方指出，蔡總統務實且致力維持現狀，中方舉措「不講理」且「霸凌」，美國國會為此通過台灣旅行法，並連兩年以國防授權法（NDAA）表達對台支持。美方並非「打台灣牌」，而是對中國打壓台灣做出回應。

中方代表認同過去一年台海形勢日趨複雜，並警告「很可能會引發危機」。中方認為，美中解讀兩岸關係近期發展的觀點很不一樣。

多名中方與談者重申，兩岸關係緊張加劇根源是台灣方面破壞政治基礎，持續拒絕接受「九二共識」與「一中原則」。中方認為民進黨仍決心實現台獨，試圖將兩岸導向國與國關係。一名中方代表說，蔡總統「不是陳水扁」，但以「只做不說」的方式推動台獨，包括去年9月任命賴清德接任閣揆。

中方代表敦促美方反對台獨勢力，以維持區域和平穩定，並指台灣必須接受體現「一中原則」的「九二共識」，還說美國政府以「冒險」方式處理台灣議題，北京至今反應已很克制。

美方與談者認為，台灣對兩岸關係的立場在可預見的未來不會改變，民進黨很可能在2020年繼續執政，即使國民黨最終重返執政，推動與北京的政治談判仍不易。中國近期軍事與外交動作已強化民進黨在台灣的地位，去年雖有討論修改台獨黨綱，但已是過去式。北京對中國大陸與香港採取的高壓政策讓台灣民眾愈來愈反感，使和平統一目標更難實現。

談及美國在兩岸關係扮演的角色，美方代表說，美國近期回應中國對台行動的措施，符合美方基於美中三個聯合公報與台灣關係法的「一中政策」，這項政策的本質是美方預期台灣議題由兩岸雙方「和平解決」。

美方憂心，近期中方行動企圖「以非和平手段決定台灣前途」並改變現狀，對印太地區和平構成威脅。由於北京未放棄對台動武，台灣關係法明定美國對台提供防禦性武器。美方代表還說，近期美方措施相對克制，「不像中國認為那麼嚴重」。

美方與談者提及，中國近期對國際航空公司施壓，要求在官網將台灣標註為中國一部分，可能使多國移民官困惑，造成台灣民眾出國不便。中方與談者說，北京是因中國網民認為國外網站對台稱呼違背「一中原則」、對政府施壓才這麼做，並指這反映中國民間民族主義情緒高漲。

另外，有中方代表說，國民黨仍是台灣重要政治力量，2024年也許有機會。但中方確實對國民黨主席吳敦義過分強調「九二共識」的「各自表述」部分有意見，國民黨需要找到年輕選民青睞的新生代領袖。無論如何，中國不靠國民黨或其他人，將靠自己實現統一。

對話紀要顯示，王曉岷（Robert S. Wang）、葛來儀（Bonnie Glaser）與羅素（Daniel Russel）等美方專家與會。中方代表包括中國外交部、駐紐約總領事館官員，以及北京大學國際關係學院院長賈慶國等學者。（編輯：紀錦玲）1070622

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