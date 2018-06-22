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中央社

豪雨農損逾2000萬元 農業保險尚無理賠申請

中央社2018/06/22 10:40
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北22日電）連日豪雨造成農損，金管會表示，尚未接獲農業保險相關理賠申請。而為確保農民經濟安全，金管會積極協助推動農業保險，投保件數逐年成長，但年度保費收入仍普遍低於年度理賠金額。

連日豪雨造成農損，根據行政院農委會農糧署20日統計，近日豪雨農損累計新台幣2431萬元，主要是屏東蔬果局部受損，整體影響不大。另外，根據金管會了解，目前產險公司尚未接獲針對近期豪雨的相關理賠申請。

為協助行政院農業委員會推動農業保險，金融監督管理委員會鼓勵保險公司配合政策積極研發農業商業保險，首張農業保險由富邦產險於104年9月開始銷售，是針對高接梨的農業保險。

金管會表示，目前已有「梨農作物保險」、「芒果農作物保險」、「降水量參數養殖水產保險」、「水稻區域收穫農作物保險」、「溫度參數養殖水產保險」及「家禽禽流感保險」等商品。

根據金管會統計，104年農業保險總投保件數為73件，總保費收入為新台幣246萬元，總賠款金額則是365萬元；105年農業保險總投保件數為157件，總保費收入為507萬元，總賠款金額795萬元；106年農業保險總投保件數暴增至4806件，總保費收入為3847萬元，總賠款金額目前為3354萬元。

即累計104年至106年的農業保險總保費收入為4600萬元，賠款卻有4514萬元，等於保險公司收到的保費幾乎都拿出去賠款了。

金管會補充說明，106年農業保險賠款金額尚未結清完畢，即賠款金額可能大於總保費收入。

另外，金管會表示，今年前5月在農業保險商品趨於多元，加上各界努力推廣下，總投保件數已有6086件，預估保費收入為2775萬元，且受惠天候穩定，今年前5月尚未接獲理賠案件。（編輯：李信寬）1070622

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