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中央社

川普試圖化解移民危機 政策仍令人疑惑

中央社2018/06/22 10:43
中央社 國際 / NOWnews
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(中央社華盛頓/德州麥卡倫21日綜合外電報導）美國總統川普今天下令聯邦機構展開行動，讓近來在美墨邊界遭拆散的移民家庭團聚，但他這項在全球譴責聲浪下急轉彎的政策努力，令人充滿迷惑。

儘管川普已經下令，但目前還不清楚過去幾週來被從父母身旁帶走2300多名兒童將如何、或在何時和父母團聚，以及在父母面臨刑事罪名時，一家人將被安置何處。

目前還不清楚，政府是否會繼續起訴這些非法穿越邊界而遭逮捕的移民。

雖然檢方表示，他們沒有撤回任何案件，但原定今天舉行的幾場聽證庭未如期舉行，德州麥卡倫17名移民的公設辯護人告知他們，他們的案件暫時不被受理。

另外，五角大廈發言人戴維斯（Jamie Davis）表示，政府要求美軍準備提供軍事基地，安置高達2萬名沒有家長陪同的移民兒童。

被迫和父母分離的兒童，坐在鐵籠內的畫面，以及兒童嚎啕大哭的錄音帶，引發全球譴責川普的「零容忍」移民政策。

各界猛烈的批評迫使川普讓步，於昨天簽署行政命令，讓移民家庭在等待相關程序時，可以在同一個拘留中心。

第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）今天閃電探訪被迫和家人分離的移民孩童。但梅蘭妮亞搭機前往德州時，身穿橄欖綠外套，背後寫著：「我真的不在意，你在意嗎？」引發各界議論，探訪的美意因此大打折扣。

白宮回應外界批評表示，此舉沒有任何暗示。梅蘭妮亞發言人葛里向（Stephanie Grisham）說：「那是件夾克。在今天這場重要的德州行後，我希望媒體不要選擇把焦點放在她的衣著上。」（譯者：劉淑琴/核稿：徐睿承）1070622

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