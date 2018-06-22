川普試圖化解移民危機 政策仍令人疑惑

(中央社華盛頓/德州麥卡倫21日綜合外電報導）美國總統川普今天下令聯邦機構展開行動，讓近來在美墨邊界遭拆散的移民家庭團聚，但他這項在全球譴責聲浪下急轉彎的政策努力，令人充滿迷惑。

儘管川普已經下令，但目前還不清楚過去幾週來被從父母身旁帶走2300多名兒童將如何、或在何時和父母團聚，以及在父母面臨刑事罪名時，一家人將被安置何處。

目前還不清楚，政府是否會繼續起訴這些非法穿越邊界而遭逮捕的移民。

雖然檢方表示，他們沒有撤回任何案件，但原定今天舉行的幾場聽證庭未如期舉行，德州麥卡倫17名移民的公設辯護人告知他們，他們的案件暫時不被受理。