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中央社

對中關稅生效前 美部分官員試圖重啟談判

中央社2018/06/22 10:51
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）3名消息人士表示，部分白宮官員正在想方設法，試圖在7月6日對中國輸美商品加徵關稅生效前，重啟雙方會談，以避免爆發貿易戰。他們將與政府內部對中強硬派進行對抗。

彭博（Bloomberg News）報導，不具名消息人士表示，白宮國家經濟會議（NEC）官員近日與前政府官員及中國專家會商，以評估未來兩週內雙方高層會談的可能。

他們說，NEC官員拋出一個構想，在關稅措施生效前，邀請中國國家副主席王岐山訪問美國。

此舉顯示部分美國官員願意在價值340億美元的中國商品被加徵關稅前尋求言和，而不是讓全球最大的兩個經濟體爆發貿易戰。

儘管如此，只要美國政府內部強硬派贊成懲罰北京當局，近期內進行類似談判的機率依然渺茫。美國總統川普（Donald Trump）也沒有退讓的跡象。

白宮沒有立即回應置評請求。

過去一周來，關稅威脅重創美國股市，道瓊工業平均指數已經連續8天走跌。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）今天接受彭博電視（Bloomberg Television）專訪表示：「如果關稅措施最後演變成一場大戰，我們的子彈比其他任何國家都還多。」

美國政府內部對如何處理中國貿易問題的意見分歧，使白宮很難在短時間內邀請王岐山訪美。但知情人士指出，其他政府官員正考慮長期的雙邊談判。（譯者：陳彥鈞/核稿：劉淑琴）1070622

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