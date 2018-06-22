對中關稅生效前 美部分官員試圖重啟談判

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）3名消息人士表示，部分白宮官員正在想方設法，試圖在7月6日對中國輸美商品加徵關稅生效前，重啟雙方會談，以避免爆發貿易戰。他們將與政府內部對中強硬派進行對抗。

彭博（Bloomberg News）報導，不具名消息人士表示，白宮國家經濟會議（NEC）官員近日與前政府官員及中國專家會商，以評估未來兩週內雙方高層會談的可能。

他們說，NEC官員拋出一個構想，在關稅措施生效前，邀請中國國家副主席王岐山訪問美國。

此舉顯示部分美國官員願意在價值340億美元的中國商品被加徵關稅前尋求言和，而不是讓全球最大的兩個經濟體爆發貿易戰。