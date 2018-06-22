中捷綠線鋼桁架橋　國內軌道最長單跨橋梁

市府交通局表示，筏子溪計畫河道寬為110公尺，捷運路線與筏子溪河道約呈61.52度角斜交，經現地周遭地形地貌勘察，考量軌道高度及附近環境景觀等因素，發現捷運筏子溪橋因夾在中彰快速道路高架橋、高鐵台中站及高鐵筏子溪橋之間，且捷運軌道高程較四周結構體為低，僅約位於地面高度，地勢不夠開闊，因此採用與鄰近的高鐵筏子溪橋相似的鋼桁架橋，相互呼應設計理念。

台中捷運綠線將於109年全線通車，全線高架鋼構橋樑已全數吊裝完成，打造國內軌道最長單跨橋梁，全長140.42公尺，穿越中彰快速道路後，跨越筏子溪至G17站(烏日高鐵站旁)，將與高鐵台中站及台鐵新烏日站轉乘共站。而此鋼桁架橋不於河道間落墩特色，也保障河川通水面積及既有生態環境。

台中捷運綠線自G0站(松竹路與旱溪西路)起，沿線行經北屯路、文心路、文心南路、建國北路，至G17站(烏日高鐵站旁)止，與高鐵台中站及台鐵新烏日站轉乘共站。全線高架鋼構橋樑已於105年3月31日全數吊裝完成，其中以跨越筏子溪的鋼桁架橋最為特殊。

座落在烏日副都心的筏子溪旁的鋼桁架橋，是全國最大跨度的簡支軌道橋梁，提供捷運綠線專用軌道使用；穿越台74線(中彰快速道路)後，跨越筏子溪至G17站，由於跨越筏子溪的左右岸緊鄰高鐵聯絡道車行箱涵及中彰快速道路高架橋，以及避免於河道中落墩影響通水斷面，因此採單跨配置設計，單跨橋長140.42公尺，結構型式則採用與鄰近的高鐵橋梁相同，為華倫式(WARREN)鋼桁架橋。

交通局指出，鋼桁架橋鋼構件計有137件，總重量為3,121噸，接合有316處，螺栓數高達86,172顆(236噸)。施工方式採現場吊裝工法，以單向推進全斷面組裝，因箱型主梁及各構件接合處多，箱型梁內空間狹小，無法多人同時進行穿鎖作業，所以於每階段鋼梁構件組合時，須費時將每處接合全數螺栓穿鎖完成，才能進行下一階段鋼梁起吊，循序往前推進，工程複雜，但仍於颱風汛期前如期如質完成本項工程。