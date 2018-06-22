沙烏地阿美明年IPO？李小加：有信心爭取它最終在港

沙烏地阿美究竟「花落誰家」，是下半年 IPO 市場的關注焦點。目前多地爭相邀請沙烏地阿美到當地上市，因為這可能是史上最大型 IPO，據報集資額規模可達 1000 億美元，連英國也修訂其上市規則，為爭奪沙烏地阿美上市鋪路。

昨 (21) 日有外電援引沙烏地阿拉伯監管部門表示，沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 可能會在 2018 年年底之前準備好 IPO，沙國能源部長法利赫也說，沙烏地阿美 2019 年 IPO「將很好」。對此，港交所行政總裁李小加表示，有信心沙烏地阿美最終來港上市。

昨 (21) 日有外電援引沙烏地阿拉伯監管部門表示，沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 可能會在 2018 年年底之前準備好 IPO；同日，沙烏地能源、工業和礦產資源大臣哈立德、法利赫也表示，沙烏地阿美 IPO 必將進行，2019 年 IPO「將很好」。

法赫利表示，沙烏地股票交易所 Tadawul 將會是沙烏地阿美的主要上市地點，第二上市地點將會包括沙烏地阿美石油買家所在地，亞洲交易所的可能性上升。

對此，李小加認為，沙烏地阿美不只會依靠美元及石油，有需要在策略上分散風險，故此擴展到亞洲市場。他強調，港交所一直在努力爭取中，認為沙烏地阿美到香港上市是一個長期的過程，但他有信心最終能夠爭取到香港上市，因顧及亞洲交易時區的需要，市場得耐心等候。

法利赫還刻意強調，法律風險是決定沙烏地阿美第二上市地點的關鍵。對此，《中國證券報》引述分析人士表示，沙烏地阿美一度考慮在倫敦和紐約上市的可能性，但倫敦證交所對最低公眾持股水準要求較高，紐交所則規定石油公司上市需要報備石油儲量等敏感性資料，這導致沙烏地阿美公司對選擇上述兩家交易所心有顧慮。

至於倫敦交易所修改上市規則去吸引企業上市，李小加認為，倫交所並非要降低企業的上市門檻，而是因為以往的規則太舊。他強調，香港不一定要追求全球新股集資排名的首 3 名，而 IPO 是發行人及投資者的選擇。

截至今 (22) 日 10:21，港交所 (0388-HK) 股價小跌 0.984%，報港幣 241.6 元。